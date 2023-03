En tiempos de preocupación por el cambio climático y la sequía, Alberto Fernández y el presidente de EEUU se reunirán hoy en la Casa Blanca, sede de la presidencia estadounidense.

El primer encuentro bilateral entre ambos presidentes arrancará en Washington a las 15,30 hora local (16,30 en Argentina). Miembros del gabinete de Alberto calculan que el encuentro del presidente con el líder demócrata debía estirarse al menos 60 minutos.

Mientras Alberto Fernández se encontraba con académicos argentinos en Nueva York, el resto de la comitiva ultimaba los detalles del encuentro en el Salón Oval: el planteo principal será el costo económico del cambio climático, particularmente la sequía, en la economía argentina y su impacto en el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Sergio Massa, se suma a la delegación para participar del encuentro con Biden.

El mensaje que Fernández quiere dejar en la reunión va en línea con su discurso en la Cumbre Interamericana celebrada días atrás en Santo Domingo: el cambio climático está generando costos económicos que tienen un impacto directo en las arcas estatales. No se trata de ir a solicitarles créditos blandos para el financiamiento del cambio climático, "no va de caño, no es que vuelve y estamos preguntándole a ver, ¿qué te trajiste?", bromean en el entorno presidencial, aunque sí tienen presente la capacidad de Estados Unidos para influir en los organismos multilaterales de crédito.

En la previa, la comitiva aprovechó para recuperar horas de sueño o disfrutar del día primaveral para despejarse con una caminata al aire libre en el Central Park de Nueva York. La excusa de la reunión es la celebración de los 200 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina. Aunque la bilateral se encuentra aún con agenda abierta, el comunicado oficial de la Casa Blanca adelantó abarcará temas como "continuar asociándose para abordar los desafíos globales". En el temario aparecen "los minerales críticos (litio), el cambio climático, el espacio y la tecnología, la cooperación económica y los valores compartidos de inclusión, democracia y la protección de los derechos humanos".