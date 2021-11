Perros bañados en una sustancia negra y viscosa, con el pelaje sucio, lleno de arena. En Comodoro Rivadavia, esas imágenes se multiplicaron en las últimas semanas: son perros tirados en las playas y cubiertos con petróleo.

Algunas de estas preocupantes fotos fueron compartidas por el ambientalista Enrique Viale en su perfil de Twitter. “Es dramático, pero en Comodoro Rivadavia hay perros empetrolados. No pingüinos, perros empetrolados...”, afirmó en uno de sus publicaciones.

A su vez, en otra publicación el ecologista compartió más imágenes de perros cubiertos de petróleo en la costa de la ciudad chubutense y señaló: “Las operadoras petroleras miran para otro lado…”.

Una fuente de Comodoro Rivadavia consultada dijo que “la aparición de perros empetrolados en nuestra ciudad es desde siempre. Aunque el tema se hizo más conocido con las redes sociales, con los posteos pidiendo ayuda para salvar a estos animales”.

Con respecto al motivo por el cual aparecen perros cubiertos de petróleo explicó: “En Comodoro Rivadavia hay 4000 pozos petroleros que no están bien sellados, y encima algunos de estos pozos están en medio de la ciudad”.

No obstante, la fuente denunció que el problema es todavía más grave que la contaminación que sufren los perros. “En Comodoro Rivadavia es un secreto a voces que nadie toma agua de la canilla por el tema de los pozos que no están sellados. Las petroleras hacen un daño ambiental terrible”.

Sobre las medidas que deberían tomarse para tratar de evitar esta dramática situación, el vocero enfatizó: “Tendría que haber un control por parte del Estado municipal y provincial a las petroleras”.

El descargo del municipio de Comodoro Rivadavia: “No intervenimos porque no hubo una denuncia oficial”

Consultado por el tema de los perros empetrolados en Comodoro Rivadavia el subsecretario de Ambiente municipal, Daniel González, dijo: “No tomamos intervención porque no se realizó una denuncia por el canal oficial. No recibimos la noticia, y por esto lamentablemente no hemos podido intervenir”.

En diálogo con la radio comodorense La Cien Punto Uno, el funcionario comunal agregó que “por lo general a todas estas cuestiones la gente las transmite a través de Facebook pero nunca realiza una denuncia a través de un canal oficial”.

Asimismo, González indicó que “nosotros generalmente recomendamos que la gente se comunique al 103 con Defensa Civil, y ellos nos trasladan los reclamos o denuncias cada vez que hay un incidente, ya sea por un perro empetrolado o por un derrame”.

El titular de la Subsecretaría de Ambiente local detalló que el organismo a su cargo “trabaja en conjunto con las empresas operadoras, que están obligadas a avisarnos cada vez que detectan un derrame dentro de su yacimiento. Pero si no lo hace se le levanta un acta por no comunicarse con nosotros”.

Por una eventual intervención de oficio, señaló que “Facebook no es una vía de comunicación oficial. Pero ahora que ya tomamos conocimiento sobre este caso ya está saliendo nuestra gente para el sitio”.

Una operadora petrolera de Comodoro Rivadavia también se desligó de los perros empetrolados

La empresa CRI Holding Argentina, que posee un campo petrolero en Comodoro Rivadavia, también se desligó del asunto de los perros cubiertos de petróleo.

Pedro Arias, representante de la operadora, aseguró que “revisamos nuestro predio y todo el terreno del yacimiento, pero no encontramos ningún tipo de derrame”.

En esta misma línea, Arias añadió: “Entendemos que el derrame es en un predio contiguo. De todas formas nos contactamos con asociaciones mascoteras para ayudar en lo que haga falta”.

