Hace unos días, Cristina Kirchner estuvo en la sede nacional del Partido Justicialista y llamó a la unidad, de cara a las presidenciales de octubre. Este sábado sacudió el tablero político al anunciar que se presentará para la vicepresidencia de la Nación, en una fórmula encabezada por Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete. Ante esto, ¿quiénes siguen en carrera y quiénes se bajan?

*Daniel Scioli. Sigue.

Confirmó que participará de una ·gran PASO” y sólo señaló que sus “enemigos son las políticas de ajuste”. Y además afirmó a una radio porteña que "ahora hay más claridad, empieza a haber definiciones en un sector donde había muchas dudas y especulaciones".

*Felipe Solá. Se baja.

Tras presentar su precandidatura para presidente el 25 de abril último, el diputado declinó de la misma y expresó su apoyo a la fórmula encabezada por Alberto Fernández:

*Agustín Rossi. Se baja.

El ex ministro de Defensa de Cristina Kirchner afirmó que la fórmula Fernández - Fernández “nos representará en las próximas elecciones”.

*Sergio Massa. Sigue.

“Tenemos una mirada crítica y no creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia”, afirmó. “La etapa que viene necesitará de mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino”, agregó.

*Juan Manuel Urtubey. Sigue.

Para el gobernador de Salta, la fórmula “Fernández-Fernández” “es parte del pasado” y confirmó que seguirá con su postulación en el espacio del peronismo no kirchnerista. “Cristina tiene mucho que explicar”, señaló.