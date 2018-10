San Juan logró obras por casi 2.300 millones de pesos en el presupuesto 2019 que esta mañana consiguió media sanción en Diputados. Viviendas, rutas y una línea de alta tensión contarán con fondos provenientes de la Nación.

Según pudo saber Diario de cuyo 1.450 millones de pesos se destinarán a pavimentar la ruta que conecta Barreal con Uspallata .

Además, se logró aumentar los fondos para la construcción de viviendas hasta alcanzar un monto total de 741 millones de pesos.

Otros 67 millones se usarán para financiar la línea de alta tensión que irá desde la localidad iglesiana de Rodeo a La Rioja.

También se consiguió el aval que garantiza el avance en tres importantes obras para la provincia que se encuentran por fuera del presupuesto: El Tambolar, el Túnel de Agua Negra y el gasoducto San Juan.

Los legisladores sanjuaninos señalaron que además se consiguió en las últimas horas que Nación destine mayor presupuesto para los programas del INTA, CONICET y la UNSJ, sectores que venían reclamando por el ajuste.

Cómo votaron los sanjuaninos

Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza votaron a favor del presupuesto, pero en contra cuando se trataba en particular. "Nosotros queríamos que se tratara punto por punto, porque no estamos de acuerdo con varias cosas, pero el oficialismo no lo quiso así", dijo Walberto Allende.

José Luis Gioja y Daniela Castro votaron en contra.

Eduardo Cáceres, único legislador sanjuanino de Cambiemos, acompañó en su totalidad el proyecto del oficialismo.