El infectólogo Tomás Orduna, integrante del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, se refirió al episodio del video de vecinos bailando en Recoleta mientras un DJ pasaba música como "un cachetazo a la conciencia" y lo definió como una "ausencia absoluta de solidaridad", en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

"Salir a manifestarse como si fueran niños rebeldes me parece de una inconsciencia absoluta", remarcó Orduna, en diálogo con AM 750. Además, sostuvo que lo sucedido la noche del domingo en Recoleta da "una bronca brutal" y señaló que "nos indica que tenemos que estar vigilando". "Tenemos que quedarnos en casa cuando no hay nada que hacer en la vía pública", concluyó el infectólogo.

En tanto, el DJ Patricio "Pato" Zambrano, cuyo video mientras pasaba música desde el balcón de su departamento se viralizó en las redes, dijo ayer que no incita a que la gente salga y aseguró que es "una de las personas más respetuosa de la cuarentena".

"Trato de tirar mensajes esperanzadores", amplió, porque "todos estamos tristes, hay una hipersensibilidad, la gente está cansada de la cuarentena", añadió.

Zambrano agregó que "no hay una falta grave porque nadie está violando un decreto", y contó que lo sucedido el domingo es lo que pasa todos los fines de semana de 18 a 19, el tema es que fue "la primera vez que se registra". "Paso música en el balcón", detalló y aseveró que "yo dije por micrófono que la gente circule, que se vayan a sus casas, que no había nada por ver", enfatizó.

Al ser consultado por la continuidad del evento manifestó que "nunca entró en análisis no hacerlo" pero que "hay cosas que seguramente haya que modificar".