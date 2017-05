Organismos de derechos humanos, dirigentes de izquierda, peronistas y sindicales, comenzaron a concentrarse en Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el beneficio del "2×1" a Luis Muiño, un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

Algunas organizaciones se congregan primero en la zona del Obelisco y caminarán por avenida de Mayo hasta la plaza. El tránsito estará cortado en dicha avenida y también en la 9 de Julio. Ya comenzaron a marchar la UOCRA, el Frente Popular Darío Santillán y otras agrupaciones de izquierda.

Pasadas las 17 llegó al lugar Estela de Carlotto, quien celebró la ley aprobada por el Congreso y ratificó sus críticas para el gobierno nacional y los jueces de la Corte que votaron a favor del "2×1".

"Highton de Nolasco ya había hecho una cosa opuesta y los otros dos (Rosatti y Rosenkrantz) cuando se les dio el okey en el Parlamento (para ser jueces) mandamos preguntas específicas para ver qué opinión tenían de los derechos humanos y fue totalmente contrario a lo que han expuesto. Han faltado a la verdad", sostuvo.

Al respecto, advirtió: "Es un día para festejar. El Parlamento dio por tierra con todo esto y hay que seguir vigilantes. Esperemos que no busquen recursos extraños para que no tenga el éxito que deseamos".

Sobre el rol de Mauricio Macri, la titular de Abuelas expresó: "Todo lo que prometió en campaña no lo está cumpliendo. Que esto le llame la atención para que corrija su trabajo tanto él como su grupo y que no piense en los más ricos sino en los que necesitamos protección y vivir dignamente".

"Si fue votado tiene que gobernar para todos, no hay que excluir pro ideología. Los argentinos somos hermanos aunque pensemos distinto. Hay que pensar bien en octubre para elegir la continuidad de lo que queremos", sentenció.

La protesta, que se realizará desde las 18, estará encabezada por Madres Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo y no contará con la presencia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini. "Está convocada con un Nunca Más que nos trae malos recuerdos. Ese Nunca Más nos trae recuerdos de la teoría de los dos demonios", argumentó.

En tanto, las Madres Línea Fundadora resolvieron sumarse a la iniciativa surgida a través de las redes sociales para "usar el pañuelo por esta vez, el miércoles 10 de mayo a las 18 horas en Plaza de Mayo" y junto a distintos organismos de Derechos Humanos convocaron al acto central "contra la impunidad a genocidas".

Desde el escenario, que estará emplazado frente a la Casa Rosada, las Madres darán aviso sobre "el momento preciso en el que todos los presentes se coloquen los pañuelos en la cabeza como señal de repudio al 2×1 y en representación de los 30.000 y toda una sociedad que tiene Memoria".

"No perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común y perpetua a los genocidas", exigió el organismo en un comunicado a la vez que solicitó el acompañamiento de la sociedad "para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite".

La convocatoria también fue adherida por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos, quienes confluirán a las 18 en el acto bajo la consigna de "Nunca Más Ningún Genocida Suelto".

En un principio el acto iba a realizarse frente al Palacio de Tribunales pero debido a los arreglos que se llevan a cabo en Plaza Lavalle fue trasladado a la Plaza de Mayo.

La jornada, que tendrá lugar luego de que el Senado aprobara la ley que limita la aplicación del "2×1", también contará con el apoyo de dirigentes de izquierda, peronistas y kirchneristas, además de la CTA que conduce Hugo Yasky y otros sindicatos.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria ratificó su acompañamiento al igual que el Frente de Izquierda y el justicialismo, que a través de su titular José Luis Gioja, respaldó la iniciativa al considerar que el dictamen judicial representa "un golpe a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia que todos los argentinos reclamamos y de a poco se fue logrando".

Por eso, aseguró en declaraciones a los medios que "el Justicialismo dirá presente en la marcha".

Por otra parte, el Espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocó para el jueves a una marcha que partirá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo en rechazo al fallo y "en consonancia con las políticas de impunidad que pretende imponer el Gobierno Nacional".

"La reivindicación del terrorismo de estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país", se quejaron en un comunicado.

