La ex presidenta de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini reveló que su salida de la línea de bandera ‘fue decisión del ministro‘ de Transporte, Guillermo Dietrich, porque, puntualizó, hubo un ‘desgaste‘ en la relación y eso generó ‘un quiebre de confianza‘.

‘Yo no me fui, eso es importante. mucho se habló desde que yo me fui y no quise salir a hablar, no quise estar rebatiéndolo, diciendo sí o no. fue una decisión de mi jefe, del ministro‘, sentenció la ex funcionaria que dejó la conducción de la aerolínea a fines del año pasado.

Costantini también expresó que la decisión del ministro la ‘sorprendió‘ porque un informe de gestión que había presentado antes de dejar el cargo mostraba que ‘los números y los resultados habían sido muy buenos‘. En cuanto a las razones de su salida, afirmó, en una entrevista realizada anoche por el canal LN+, que ‘tiene que ver con personalidades, forma de cómo manejar una empresa, yo tenía una forma muy diferente en cómo enfrentar un problema, y eso genera un desgaste‘.

‘Es común en las relaciones humanas que puede haber estilos diferentes de trabajar, de manejar empresas. Yo venía de un formato bastante privado de lo que había que hacer, de la forma que había que hacerlo, teníamos background diferentes, estilos de trabajar diferentes y eso a lo largo del tiempo va generando un desgaste y genera un quiebre de confianza‘, añadió.

La ex funcionaria indicó que la decisión de Dietrich ‘fue un cimbronazo, un choque frontal, jamás me había pasado, es la primera vez, siempre hay una primera vez y hace parte a mi formación como profesional y como líder‘. ‘Fue la primera vez que me llevé una sorpresa de esta forma. Fueron meses para recomponerme, un momento de duelo, de tratar de entender qué había pasado y tratar de recuperarme‘, manifestó. En este sentido, agregó que fue su ‘primera experiencia‘ de que le digan ‘no te quiero en mi equipo‘, por lo que consideró que su salida ‘no deja de ser un fracaso‘ para su carrera, aunque admitió que no está ‘arrepentida‘ y que lo ‘haría de vuelta‘.

La funcionaria concluyó que ‘las razones finales‘ de su partida ‘las tiene el que toma la decisión‘, pero reiteró que se fue de la compañía ‘bajando el déficit, aumentando la cantidad de pasajeros, recibiendo el reconocimiento a nivel de Latinoamérica como la empresa más puntual de la región, aumentando la conectividad, sanando las rutas internacionales‘.

En diciembre pasado, días después de que Costantini dejara su cargo, Dietrich había asegurado que la salida de la funcionaria de la conducción de Aerolíneas Argentinas ‘fue de común acuerdo‘.