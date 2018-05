Computadoras. La plataforma permite acceder vía streaming a los contenidos audiovisuales desde dispositivos como computadoras, laptops, tablets y teléfonos celulares





El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lanzó ayer una nueva plataforma pública de contenidos audiovisuales, llamada Cont.ar: es gratuita y permite acceder vía streaming a programas, series, documentales y material de archivo en todo momento y desde dispositivos como computadoras, laptops, tablets y teléfonos celulares que cuenten con una conexión wifi, 3G o 4G.



El anuncio formal lo hizo el presidente Mauricio Macri desde su página de Facebook: "Los partidos del mundial, las mejores producciones argentinas y todos los contenidos públicos se van a poder ver en el celular", escribió.



Cont.ar es la plataforma que el Sistema de Medios Públicos desarrolló para poner al alcance de cualquiera, de forma gratuita, los contenidos audiovisuales de la Televisión Pública, los canales Encuentro, Paka Paka y Deportv, además de acceder a las mejores producciones nacionales, series, espectáculos, documentales y los partidos de fútbol del Mundial de Rusia 2018.



También se transmitirán a través de esta plataforma digital (cuya aplicación ya está disponible para dispositivos en Google Play y AppleStore) los espectáculos que sucedan en el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis, y se podrá acceder al archivo de contenidos de la Televisión Pública.



"Con esta plataforma no sólo garantizamos el acceso gratuito al sistema público (radio y televisión), sino que abrimos las puertas a una variada oferta de contenidos audiovisuales y producciones privadas", sostuvo Hernán Lombardi, ministro de Medios y Contenidos Públicos.



Y agregó: "Este espacio va a permitir que muchos jóvenes argentinos puedan producir y dar a conocer sus creaciones".



Por su parte Gabriela Ricardes, secretaria de Contenidos Públicos, celebró el lanzamiento como "la enorme renovación de los medios públicos. Todos los eventos en vivo relevantes que sucedan en Tecnópolis y el CCK, las muestras, las inauguraciones, los recitales, se van a poder ver a través de Cont.ar".



La gacetilla que difundió ayer el Sistema de Medios Públicos agrega que "los canales públicos (como la TV Pública, Encuentro, Paka Paka y Deportv) seguirán existiendo. Cont.ar suma otro medio para poder ver esos canales en vivo y a demanda, es decir, cuando el usuario quiera. Aquellos que deseen seguir mirando los contenidos por la televisión tradicional podrán hacerlo". Para ingresar a Cont.ar se debe ir a la url www.cont.ar o por las aplicaciones móviles.



Para usar la plataforma no es necesario registrarse. Según se informó, cada contenido fue codificado en cinco calidades diferentes y la calidad del video se adapta al ancho de banda del que disponga el usuario: si la velocidad de conexión baja, se reduce la calidad del video pero la reproducción no se detiene. La plataforma puede emitir contenidos generados en 3D, 360, y realidad virtual. Télam