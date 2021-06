Hace unos días, la presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich, brindó una entrevista a DIARIO DE CUYO en la que señaló que el Frente Juntos por el Cambio en San Juan no iba a sumar partidos que estuviesen en contra de la minería. En declaraciones a Radio Sarmiento, Alfredo Cornejo salió a responderle asegurando que no cree que el apoyo o no a la minería sea una condición insoslayable para un acuerdo político.

En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento, el presidente de la Unión Cívica Radical aseguró que "una cosa es estar en contra de determinados proyectos que contaminen el ambiente y otra cosa es ser antiminero, que es practicamente un fanatismo fuera de tiempo y lugar".

"No soy una persona antiminería para nada, al contrario. Sí se deben tener todos los recaudos y cuidados, que la legislación exige, por lo que hay que ver cada caso. Posiblemente Bullrich no aclaró como era necesario, me parece una generalización. Categóricamente no me parece que ese sea un requisito para poner freno a la participación de un dirigente en un frente", añadió.

En cuanto a lo político y las elecciones que se vienen, el también Diputado Nacional afirmó que "muchos no estábamos de acuerdo con posponer el regimen electoral para pasar las PASO de agosto a septiembre y las Generales de octubre a noviembre, pero lo hicimos porque creemos que las PASO nos permiten administrar las distintas ambiciones que hay en una coalisión de oposición".

Cornejo sostuvo además que la 'pelea' entre Macri y Rodríguez Larreta "no sea violenta ni de acusaciones cruzadas". "Son dos visiones y bienvenidos a la competencia, no nos afecta.

Durante el gobierno de Macri el radicalismo fue poco escuchado, pero en la opocision tenemos nuestro peso y creo que hoy contamos con una relacion mucho mas equilibrada de lo que era cuando fueron gobierno", indicó.

Por otra parte, el exgobernador de Mendoza destacó el papel de Facundo Manes de cara al futuro. "Estamos tratando de tener en AMBA un candidato fuerte que creemos que puede andar bien, que es Manes. En politica nadie regala nada, tenemos que hacer nuestros méritos y no llorar sobre los liderazgos del PRO. Yo tengo buena relacion con Larreta, creo que es un buen gestor para CABA, pero tambien tenemos ganas de competir con algún candidato radical contra él, pero todo en un nucleo basi o de coincidencia que tenemos".

"El problema que el kirchnerismo tiene con Manes es que todavía no lo ven venir. Es una figura que no particip de los gobiernos de Fernández, Cristina, Macri o Vidal, y eso los desequilibra. Esto es mucho más que macri. Es un acuerdo por ideas de libertad, de progreso, de igualdad de oportunidades", agregó Cornejo.

En ese sentido, destacó que la convivencia dentro de la oposición es más sencilla que en el Frente Todos. "Nosotros no tenemos esas diferencias abismales, que son perjudiciales para el país", dijo el radical.