El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 23 de agosto que, en las últimas 24 horas, se registraron 257 muertes y 6.135 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de casos en el país desde que comenzó la pandemia aumentó a 5.139.966, mientras que los fallecimientos son 110.609.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 73.924 testeos, con un índice de positividad del 8,29%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 21.399.630 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 206.937 casos positivos activos en todo el país y 4.822.420 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 157 son hombres y 99 son mujeres. Una persona residente de la provincia de San Juan fue registrada sin datos de sexo.

Desde hace doce semanas, de acuerdo con la cartera sanitaria, la Argentina atraviesa un descenso constante del número de contagios. Además, el país está muy cerca de cumplir este primer objetivo que definió la Comisión Nacional de Inmunizaciones junto al comité de expertos y el Consejo Federal de Salud: llegar al 60% de cobertura con dos dosis de los mayores de 50.

“Se avanzó mucho en agosto. Empezamos el mes con 7 millones de segundas dosis aplicadas y ya estamos en los 11 millones y medio. Estamos usando las vacunas de Moderna para también completar los esquemas, tanto de Sputnik V como de AstraZeneca, y seguimos generando evidencia junto con el Fondo Ruso en el estudio de intercambiabilidad para poder avanzar, incluyendo a los que empezaron el esquema hace más tiempo, sobre todo a los mayores de 50 años, y también bajando el intervalo de aplicación de 90 a 60 días en quienes iniciaron esquema con Sputnik V”, afirmó desde Rusia, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Los datos oficiales del Monitor Público de Vacunación indican que, hasta la mañana de hoy, se distribuyeron 43.823.234 vacunas, de las cuales se aplicaron 39.191.748. De ese total, 27.218.267 personas fueron vacunadas al menos una vez y 11.973.481 recibieron dos dosis.

En tanto, mañana llegarán desde Rusia 650 mil dosis de Sputnik V: 400 mil del primer componente y otras 250 mil del segundo. Vendrán en el vuelo AR 1064 de Aerolíneas Argentinas que partió el domingo a las 22.45 desde Ezeiza y también traerá más cantidades del principio activo para elaborar más sueros en el laboratorio de la empresa Richmond, en Tortuguitas, según confirmó Vizzotti. Además aseguró que antes de fin de mes vendrán 2,2 millones de dosis de AstraZeneca.

A pesar del panorama epidemiológico alentador, persiste el temor por la cepa Delta y su propagación. Ayer, domingo 22, murió el “paciente cero” de esta variante, que estaba internado en el Hospital Rawson en Córdoba. El hombre de origen peruano, de 62 años, “sufrió una arritmia cardíaca que complicó su neumonía bilateral.

Hasta el viernes 13 de agosto, se habían identificado 130 contagios de la variante Delta, de los cuales 125 correspondían a casos importados. Sin embargo, el pasado miércoles 18, se detectaron 5 casos en la ciudad de Buenos Aires sin nexo epidemiológico con viajeros.

“Estamos siguiendo el tema muy atentamente. Seguimos aislando personas que tienen relación con los viajes, pero en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos. Sobre todo en Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero. Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria. Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos”, concluyó Vizzotti.