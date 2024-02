El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió en las últimas horas el respaldo de casi la totalidad de los mandatarios del país, sin distinción política, tras su amenaza de cortar el suministro de petróleo y gas por la caída de la coparticipación, mientras continuaron los fuertes cruces con el Gobierno nacional.



Luego de recibir el apoyo explícito de los gobernadores de Juntos por el Cambio y los peronistas -a excepción del tucumano Osvaldo Jaldo-, Torres y los mandatarios patagónicos mantuvieron esta tarde una reunión a través de la plataforma Zoom, en la que "ratificaron el comunicado conjunto que emitieron anoche", informaron a Télam fuentes de ese encuentro.



"Los seis gobernadores ratificaron el documento y no tomaron una nueva decisión. Van a esperar si existe algún tipo de respuesta del Gobierno nacional y luego verán cómo sigue esto, porque recién empieza", señalaron las fuentes sobre el encuentro en el que participaron Torres y sus pares Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro).



Además, afirmaron que "es posible que el martes próximo ofrezcan una conferencia de prensa, pero eso se tiene que terminar de pulir", mientras otras fuentes de la reunión coincidieron en afirmar que "hoy se avanzó en el tema planteado por Torres, pero no habrá comunicado".



Esos voceros destacaron la importancia de que "se consolide un grupo fuerte de gobernadores de la región, que no pertenecen todos al mismo partido político pero la problemática común los termina uniendo".



Torres había adelantado esta mañana esa reunión y dijo que allí se esperaba "definir en conjunto" si se interrumpirá el abastecimiento de gas y petróleo desde esos distritos tal como amenazó ayer el mandatario provincial en el marco de la disputa que mantiene con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables.



Al anunciar este encuentro, en diálogo con radio Mitre, el gobernador Torres aseguraba que iban "a tomar una decisión en conjunto pero estamos cansados del destrato, de la agresión. Hoy vamos a tomar una deliberación y lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos".



Ayer, el gobernador chubutense amenazó con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno nacional advirtió que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal".



"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", desafió el gobernador de la provincia, la segunda cuenca hidrocarburífera del país, frente a lo cual el presidente Javier Milei salió al cruce en la red social X le advirtió que va a cometer un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, y lo calificó de "degenerado fiscal".



En sus declaraciones de hoy, Torres afirmó que "no" le "importa" que le "manden un ejército de trolls poniéndome la cara de (el expresidente venezolano, Hugo) Chávez" al denunciar una advertencia en este sentido.



"Me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum, diciendo `vamos a sacar los tanques a las redes si no parás`..., pero están locos", dijo el gobernador y explicó que la amenaza le llegó por una amiga que conoce a Santiago Caputo.



Por su parte, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, acusó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, de "mentir descaradamente", luego de que el funcionario afirmara que ese distrito no presentó ningún pedido de cancelación de deuda con la Nación, y resaltó que su cartera "solicitó refinanciar las cuotas sin que hubiese contestación (del Poder Ejecutivo) ya que la intención es ahogar financieramente a la provincia".



"El ministro miente descaradamente. El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno del Chubut solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero/24 del FFDP, para mejorar la curva de vencimientos", informó Menna desde su cuenta personal de la plataforma X y publicó imágenes de las notas emitidas por su gobierno.



En este sentido, el vicegobernador explicó que mantuvieron una reunión con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y que el 16 de febrero, tres días antes de que comience la retención de la coparticipación, presentaron una nota al Ministerio del Interior reiterando la necesidad de refinanciar la deuda con el Fondo Fiduciario.



Luego de que ayer el presidente Milei llamara a Torres "degenerado fiscal", la réplica del Gobierno nacional corrió hoy por cuenta del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien sostuvo que el gobernador de Chubut "tiene que someterse a la ley" y consideró que "no tiene ninguna capacidad" para cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó ayer, "salvo que lo haga por la fuerza", con lo que estaría cometiendo un "ilícito".



"Se generó una reacción por parte del gobernador de Chubut porque se le retuvo una cuota de una deuda que tiene la provincia con la Nación. Este fondo fiduciario para la renovación de las provincias termina en febrero del año que viene y las deudas tienen que pagarse", explicó esta mañana Francos por radio Mitre, sobre el origen del conflicto que se desató ayer.



En ese marco, dijo: "Acá se trata de respetar las normas y someterse a la ley. El gobernador de Chubut podrá amenazar, pero tiene que someterse a la ley. Él no tiene ningún derecho, ninguna capacidad de cortar el suministro de petróleo, salvo que lo haga por la fuerza, en cuyo caso está cometiendo un ilícito".



Francos buscó bajar el tono del conflicto y consideró que "no hay una confrontación" entre el gobierno nacional y las provincias sino que se trata de una "falta de entendimiento" entre los mandatarios y el Presidente.



"En cada una de las provincias la mayoría de los ciudadanos votó a Milei como presidente. No es que haya una confrontación del presidente de la Nación con los ciudadanos de cada una de las provincias, sino una falta de entendimiento", afirmó Francos.



En tanto, la postura de Torres cosechó hoy nuevos respaldos con varios vicegobernadores opositores expresaron su "solidaridad" con Chubut y advirtieron que todos los distritos están "sufriendo las consecuencias de las medidas" adoptadas por el Gobierno nacional.



El documento, difundido hoy, lleva la firma de los vicegobernadores Verónica Magario (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa); Alberto Bernis (Jujuy); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y Gloria Ruiz (Neuquén).



En el texto, los dirigentes señalan que los ciudadanos de la provincia del Chubut "que están siendo objeto de las políticas recesivas" por parte del Gobierno nacional, que "no le remite los fondos que legítima y constitucionalmente les corresponden", lo que "afecta directamente su calidad de vida".



También la CGT advirtió que "las provincias argentinas están siendo sometidas a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente" y se solidarizó con el gobernador Torres.



"Las provincias argentinas, así como el pueblo en general, están siendo sometidos a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente", expresó la CGT a través de una publicación en su cuenta de la plataforma X.



En el posteo, la central obrera se solidarizó con la provincia de Chubut y su gobernador "así como con todas aquellas jurisdicciones que sufren el atropello de la sordera de los necios que ejercen el poder como si fuera una autocracia".



"El Excel no puede cerrar bajo el hambre y las necesidades de los que menos tienen", advirtió la CGT.



El mandatario chubutense -uno de los tres gobernadores del PRO- recibió en cambio los cuestionamientos de los dos referentes de esa fuerza que integran el gobierno de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y Luis Petri.



Para la ministra de Seguridad y titular del PRO, ningún miembro de esa fuerza política puede "generar una secesión nacional ni atentar contra la propiedad privada" y consideró que la amenaza del gobernador de Chubut provoca "incertidumbre nacional e internacional".



"Una cosa es la discusión por las deudas y el financiamiento de las provincias, lo que no puede hacer un miembro del PRO es una rebelión planteando que nos va a sacar el petróleo, generando incertidumbre nacional e internacional. El petróleo no es de los gobernadores, es de las empresas y de los chubutenses", aseveró Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio Mitre.



En este sentido, la ministra advirtió que "generar una secesión nacional no es la salida y no son los valores del PRO" y agregó que ese espacio político -aliado del gobierno de La Libertad Avanza- tampoco debe "atentar contra la propiedad privada, las normas, ni la Constitución".



"Le dije a Nacho (Torres): vas a terminar como Cataluña, pensé que lo decía en chiste, pero nunca imaginé que un gobernador iba a decidir pararse sobre el petróleo y no dejarlo salir", remarcó Bullrich e insistió en que "la extorsión y el apriete" tampoco son los valores del PRO.



Por su parte, Petri dijo que las provincias "están recibiendo lo que les corresponde por ley", y remarcó que "el ajuste no puede ser sólo nacional si queremos que el país salga adelante".



"Las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley. El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante, deberían apoyar al Gobierno", afirmo Petri desde su cuenta personal de la plataforma X.



En esta línea, el titular de la cartera de Defensa aseguró que los gobernadores deberían "acompañar los esfuerzos para salir de la crítica situación en la que recibieron el país".