El último fin de semana creció hasta 300% la venta de pasajes a Estados Unidos para viajar en octubre, antes de la entrada en vigencia a partir de noviembre de las restricciones para el ingreso a ese país de turistas vacunados con sueros contra el coronavirus no habilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Sputnik V.

A la decisión de salir de la Argentina se suma la reapertura gradual de fronteras, con la prueba piloto que se inició este lunes y que despertó el interés de los argentinos por viajar al exterior.

No obstante, Buenos Aires se perfila como el tercer destino elegido por los brasileños para pasar fin de año y el Gobierno avanza en la creación de programas de incentivo para el ingreso de turistas de la región, como la devolución de un porcentaje del pasaje o de la estadía. Por el momento no hay definiciones, pero TN.com.ar pudo confirmar que está trabajando en esa línea.

Mientras tanto, todas las expectativas oficiales están puestas en que el relanzamiento del programa PreViaje cuadriplique los resultados de 2020, cuando se convirtió en una herramienta fundamental para las golpeadas economías regionales.

Cuánto creció la demanda para viajar a Estados Unidos

Desde el inicio de la pandemia, el interés de los argentinos por viajar a Estados Unidos se mantuvo latente y se disparó en sintonía con reaperturas de fronteras, permiso para vacunarse en ese país y ahora con un anuncio sobre nuevas restricciones.

En la Argentina la vacunación con Sputnik V está prevista que alcance a casi 11 millones de personas, de acuerdo con los sueros recibidos hasta el momento en el país. Al no estar autorizada por la OMS esas personas no podrán ingresar en Estados Unidos a partir de noviembre. Esta situación adelantó las decisiones de viaje de los vacunados con el suero ruso para octubre y disparó no solo la demanda sino también los precios.

En Almundo, la venta de pasajes creció un 300% el último fin de semana respecto del anterior, cuando todavía no se conocía la decisión del Gobierno de Joe Biden.

En Avantrip el comportamiento fue similar. En 72 horas registró la “mayor venta de destinos a Estados Unidos desde la fiebre desatada en mayo y junio” por el turismo vacuna, destacó Fernanda Torres, analista de Producto Aéreo de la compañía. Del total comercializado, el 48% fue para viajar en octubre.

“Desde el anuncio de apertura de fronteras notamos un 65% de incremento en las ventas de pasajes a Estados Unidos”, indicó Magali Alvarez Howlin, gerenta de Marketing de Volalá.

Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay, destacó que “de a poco los destinos internacionales vienen con tendencia en alta, mostrando una recuperación del mercado que ya se está animando a la compra de estos viajes”. “Entre los destinos que vienen con buen nivel de búsquedas se destacan Madrid, Barcelona y como siempre, Miami”, indicó.

Cuánto aumentaron los precios de los pasajes a Estados Unidos

Los destinos preferidos de los argentinos siguen siendo Miami y Nueva York y el crecimiento de la demanda disparó también los precios. De las tarifas de entre US$620 y US$1600, con un promedio de US$1100, que se pagaron para viajar en septiembre, el valor se disparó entre US$1300 y US$3000, con una media por encima de los US$2000 para octubre.

Cuanto más se acerca la fecha de compra a la de viaje, más presiona sobre el costo final del boleto.

“En líneas generales, no es que haya aumentado la tarifa a comparación de septiembre, lo que ocurre es que con la nueva restricción que impone Estados Unidos para ingresar, aumenta la demanda de vuelos en octubre, lo que lleva a que las tarifas económicas se vayan agotando rápidamente”, explicó Torres.

Por eso, los tickets a rutas entre Buenos Aires y Orlando, Los Ángeles y Nueva York comienzan en US$2500.

Qué medidas evalúa el Gobierno para incentivar el ingreso de turistas extranjeros

En sintonía con la reapertura de fronteras, el Gobierno trabaja sobre un paquete de medidas para incentivar el ingreso de turistas provenientes de los países de la región. El objetivo es reactivar el turismo local, pero también recuperar el ingreso de divisas que representaba para la Argentina ese sector.

En carpeta está la evaluación de subsidiar un porcentaje o la totalidad de los pasajes a los turistas de la región que aseguren una cierta cantidad de noches en la Argentina, así como también la posibilidad de dar una noche extra de alojamiento, también bajo determinadas condiciones.

Los datos sobre el interés que genera la Argentina en la región son alentadores. En Despegar Brasil, Buenos Aires es el tercer destino del ranking para pasar el año nuevo.

“Hoy empieza una nueva etapa y es porque el plan sanitario funcionó, por eso gracias a la articulación estamos en condiciones de hacer protocolos con los países vecinos y volver a reactivar el turismo”, señaló el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, este lunes al encabezar la apertura del corredor turístico seguro en el puente Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú, en Argentina, y Foz de Iguazú, en Brasil.