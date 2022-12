Tras conocerse el veredicto del juicio oral por la denominada Causa Vialidad que se siguió a Cristina Kirchner y a otros 12 imputados, la Vicepresidenta habla a través de su canal de YouTube.

Cristina Kirchner fue condenada por el TOF 2 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El descargo sobre la condena en la Causa Vialidad

"Tal cual lo anunciamos oportunamente hace 3 años, la condena estaba escrita, no porque fuéramos clarividente ni adivinos, sino que era algo más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el Dr. Julián Ercolini, el inefable, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en la provincia de Santa Cruz, y la enviara a Santa Cruz y, luego, 8 a 9 años después, cuando llega al gobierno Mauricio Macri la resucita por arte de magia por una denuncia de Javier Iguacel. Esta conducta fue ratificada por todas las instancias superiores, está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron", sostuvo.

Y continuó: "Lo raro de la condena de hoy, es que es por 'Administración Fraudulenta'. Quiero leerles el artículo 173, que es la aplicación que me han hecho del Código Penal, en su inciso 7, y dice: 'El que por disposición de la ley o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración, o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar daño violando sus deberes, algo que está tipificado y si ustedes me escucharon durante los alegatos probé, que de acuerdo a la Constitución Nacional, yo no tengo el manejo de las leyes de presupuesto que son aprobadas por Diputados y Senadores. Porque lo curioso es que dicen que el delito lo cometí con la sanción de leyes".

"Quien ejecuta y administra el Presupuesto después de la reforma del año 1994, y quien tiene la responsabilidad y deber jurídico de hacerlo es la figura del Jefe de Gabinete. Curiosamente, en este juicio, los Jefes de Gabinete solo declararon, con esto no quiero decir que ellos tienen la responsabilidad alguna, porque a lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran cierta. A punto tal que cuando le tocó replicar cada uno de los hechos, pericias y testimonio, no lo pudieron hacer", remarcó la Vicepresidenta.

"Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema, que yo ingenuamente el 2 de diciembre del 2019 hablé de 'Lawfare' o partido judicial. Pero esto es mucho más simple, esto es un estado paralelo o mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales, lo tuvimos precisamente este fin de semana".

"Ayer, el Presidente de la República en una cadena nacional hizo mención a algo que tomó estado público, por así decirlo, yo estaba en Calafate y comencé a recibir mensajes, acerca de un sitio de internet dónde se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el 17 de octubre. Esto era un viaje, en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, del ciudadano británico que tiene secuestrado el lago pese a las leyes vigentes", relató exmandataria.

Y prosiguió: "Cuatro jueces viajaron. Uno de ellos fue Juan Mahiques, quien fue puesto a dedo por Mauricio Macri en Casación, nunca concursó para ese cargo. El otro era Julián Ercolini, que es quién instruyó esta causa. Mahiques padre, es el padre del fiscal Mahiques que instruyó en esta causa de Vialidad, ¿ven?. Un juez en lo penal y económico, Yadarola; y Cayssials, Contencioso y Admnistrativo. Si uno mira es como que está todo el fuero federal, sólo faltaría la Cámara en lo Civil y Comercial, pero dicen que no hace falta porque se la conoce como la Cámara en lo Comercial y Clarín".

"Además, iban dos funcionarios de Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno era su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien, porque fue el que colocó las vallas en mi casa, y días posteriores al atentado contra mi vida, hizo inteligencia con la Policía de la Ciudad; es también quien controla a la seguridad y los vendedores ambulantes de la Ciudad, se acuerdan de los vendedores que atentaron contra mi vida".

"También estaba el jefe de los Fiscales, Juan Mahiques, hijo de Carlos Mahiques, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor. Son así, si uno recorre los juzgados es así", afirmó.

Uniendo el hecho en Lago Escondido y sobre la apelación del fallo por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner señaló: "El camarista Hornos, es el tío de la señora del presidente del Tribunal que me condenó, el jugador de Liverpool, equipo en el que juega también el inefable Luciani, junto a Llorens que está en la Cámara Federal. Todos juegan en la quinta de Mauricio Macri. Este es el sistema que está funcionando debajo de la falsa denominación de Poder Judicial".

"En el viaje, además, iba un ex agente de la SIDE, los servicios siempre están; y un empresario de medios digitales. ¿Pero quién pagaba el avión? Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Magnetto, a tavés de sus dos personeros: Jorge Rendo, el operador oficial para todo terreno del grupo; y el sobrino de Magneto, Pablo Casey".

Tras esto, la Vicepresidenta repasó el historial de Mahiques, y recordó: "Fue quien sobreseyó a Joe Lewis, el propietario de la estancia Lago Escondido, por la causa penal".

SUS FRASES MÁS SLAIENTES

*"La condena estaba escrita".

*"La idea era condenarme como finalmente lo hicieron".

*"Las causas ya estaban juzgadas y sobreseídas".

*"Curiosamente los jefes de Gabinete solo declararon como testigos".

*"Los fiscales solo dijeron mentiras".

*"Esta condena tiene su origen en un sistema, que yo casi ingenuamente el 2 de diciembre lo llamé lawfare, en un estado paralelo, una mafia".

*"Este es el sistema que está funcionando bajo la falsa denominación de Poder Judicial, es un Partido Judicial".

*"No soy mascota del poder, nunca lo voy a ser".

*"Para hacer lawfare se necesita sí o sí la complicidad de los medios".

*"No te informan, hacen periodismo para estas cosas".

*"Ahí está el periodismo unificado, hacen política y se ponen de acuerdo en las tapas".

*"Pepín no estaba en el vuelo porque está prófugo".

*"El amarillo que organizó la renuncia de Gils Carbó está prófugo en Uruguay".

*"Este sistema es responsable de la sentencia"

*"Lo que buscan hacer es encubrir la dádiva que recibieron".

*"Este sistema no es solo el que condena a los políticos, es el que te cobra lo que quiere".

*"Hay que disciplinar a la clase política argentino, pero no a los que piensan como ellos".

*"Me condenan porque condenan un proyecto de desarrollo económico".

*"La condena real es la inhabilitación perpetua de acceder a cargos".

*"No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta".