La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó esta tarde una reunión con los bloques del Frente de Todos del Senado y de la Cámara de Diputados.

En su exposición, agradeció el apoyo de los legisladores oficialistas y se refirió a los incidentes ocurridos frente a su departamento de Recoleta, donde la Policía de la Ciudad desarrolló un operativo represivo para dispersar la zona, repleta de seguidores kirchneristas.

Sobre ello, contó que cuando salió a hablar ante la militancia el sábado, casi no había visto las imágenes del accionar policial: "Lo que yo quería, a toda costa, es que la Policía se retirara", expresó.

"Me preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones", añadió la expresidenta. Con ello, hizo alusión a las discrepancias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el desenlace del operativo, a sabiendas de que ambos dirigentes se posicionan como posibles candidatos presidenciales.

Sobre Bullrich, lamentó "escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales, y las tiene desde la política, decir que no importan los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad". Y agregó: "Es precisamente la persona que integró el grupo que le hizo firma al presidente De la Rúa el estado de sitio, que terminó con 40 muertos y un Gobierno inconcluso".

Al respecto, sostuvo: "No es que me ponga nerviosa ni miedosa, simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande, porque no tenemos gente racional frente a nosotros".

El PJ en estado de alerta y movilización

El pasado 25 de agosto, el Consejo Nacional del Partido Justicialista se declaró en estado de "alerta y movilización", tras el pedido de 12 años de presión contra la vicepresidenta realizado por el fiscal Diego Luciani.

En un comunicado, el Consejo expresó "su solidaridad" con la ex mandataria y repudió "enérgicamente la persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial".

En este sentido esta tarde se reúne también el Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde se definiría si se realizará una movilización en apoyo a Cristina, con la participación confirmada del presidente Alberto Fernández.

El encuentro que está previsto desde las 18 en la histórica sede porteña de la calle Matheu al 100.

Participarán el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el cosecretario general de la CGT Héctor Daer, entre otros dirigentes.

Entre los puntos principales a debatir está el acuerdo sobre posibles acciones de apoyo hacia la ex mandataria a realizar en todo el país.

Por último, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, salió al cruce del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por anunciar que no acatará el fallo judicial que obliga a levantar el operativo policial en las inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y además apuntó contra los jueces y los fiscales por su falta de reacción ante la postura del titular del Ejecutivo porteño.