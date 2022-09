Cristina Fernández, la Vicepresidente de la Nación, sufrió un intento de magnicidio en el ingreso a su domicilio en el barrio de Recoleta, donde un hombre de 35 años llamado Fernando Sabag Montiel le disparo con un arma este jueves.



Cinco años antes del episodio, la ex Presidenta de la Nación se refirió a cómo visualizaba su futuro, su vida.



“¿Cómo me imagino en cinco años?, no sé. Vos sabes que desde que pasó lo de Néstor (NdR: Kirchner) dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá”, dijo emocionada allá por octubre de 2017 en diálogo con Gerardo Rozín, por Telefé en el programa “La peña del Morfi”.

“Así que no sé, no sé qué pasa dentro cinco años. Si está el mundo, si se acabó. Tanto loco suelto ¿no?, no sé. No tengo comprada la vida, aprendí eso”, cerró la ex máxima mandataria argentina.