Sinceramente. Cristina firma su libro estrella a la salida de la reunión con organismos de derechos humanos en el Senado.



La senadora Cristina Kirchner difundió ayer una denuncia sobre una supuesta maniobra del Gobierno para acelerar la designación de jueces, durante una reunión con organismos de derechos humanos que organizó su bloque en el Senado. Este encuentro fue el argumento que la expresidenta esgrimió como el motivo principal por el que no podía concurrir a la tercera audiencia del juicio oral por corrupción por sobreprecio en la obra pública.



El jefe del bloque de Unidad Ciudadana, Marcelo Fuentes, que ofició de vocero del encuentro, declaró que "hay una vorágine de pliegos" de jueces que buscan ser aprobados por el oficialismo en la comisión de Acuerdos, presidida por el peronista Rodolfo Urtubey, y que "no hay tiempo para una ameritación" de las nominaciones.



En diálogo con periodistas en el Senado, Fuentes acusó al bloque que lidera el senador Miguel Pichetto, de prestar "acuerdo" para esas designaciones y advirtió a su par del peronismo "la no conveniencia de seguir aprobando pliegos en un momento electoral como este". También dijo que es "medio zonzo" pensar que convocó con carácter de urgencia a la reunión de bloque, en un día inusual de escasa actividad parlamentaria, como "excusa" para evitar que la expresidenta y precandidata a vicepresidenta no asista a la tercera audiencia del juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Retiro por corrupción.



En el encuentro, que se extendió menos de una hora y media en el despacho de Kirchner, estuvieron también representantes de los organismos de derechos humanos como Taty Almeyda y el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, entre otros.



"Escuchamos los planteos de los organismos, en particular la preocupación por el despliegue de actividades del Senado que es un retroceso en la política de derechos humanos", dijo Fuentes y mencionó la designación de Pedro Hooft, hijo de un juez de Mar del Plata denunciado por su participación en la desaparición de abogados en la "noche de las corbatas". "De todos modos lo del pliego de Hooft es una distracción, un juego que hace el Gobierno a los efectos de acuerdos que ha celebrado con miembros del bloque de Argentina Federal que permite esto", consideró. Fuentes advirtió que en la reunión se acordó "el rechazo total" a los pliegos enviados por el Gobierno, que serán puestos a consideración en una reunión de la comisión de Acuerdos este miércoles y en la próxima sesión del Senado, y adelantó que se le reclamará al bloque del peronismo que se ponga freno a las designaciones."Todos estamos de acuerdo en que no pueden avanzar. Vamos a ver qué dice Pichetto", recalcó, y argumentó que "un gobierno que se está retirando no puede sacar la cantidad de jueces que quiere sacar".



El senador Fernando "Pino" Solanas, que también participó del encuentro, dijo que le parecía "bien" que Cristina Kirchner se haya ausentado de la audiencia del juicio oral en su contra en el día de ayer ya que "esto era más importante y tenía prioridad". "Hay una tendencia muy pícara del Gobierno. De 900 y pico de jueces, 300 son nuevos nombramientos", señaló el legislador aliado al kirchnerismo.