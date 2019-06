La ex presidenta Cristina Kirchner pidió autorización para volver a viajar a Cuba, donde se encuentra su hija Florencia bajo tratamiento médico. El planteo lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga actualmente por las presuntas irregularidades en el caso de la obra pública.

Fuentes judiciales informaron que la ex mandataria pidió este martes viajar permiso para visitar la Isla entre el 2 y el 10 de julio. La fecha de partida es posterior al cierre de listas de candidatos para las próximas elecciones, el 22 de junio. La ex mandataria ya adelantó que acompañará en la fórmula como vice a Alberto Fernández.

El viaje de la ex mandataria no coincide con ninguna audiencia de juicio por la concesión de obra pública en Santa Cruz, que se desarrollan los lunes. El 2 de julio es martes y el lunes 8 es feriado puente por el 9 de julio.

Esta es la tercera vez que la ex presidenta pide viajar a Cuba. Las dos anteriores fueron del 14 al 22 de marzo y del 20 al 30 de abril y logró la autorización de la justicia.

Para este caso, la defensa aportó los pasajes y el lugar de estadía, explicaron las fuentes, que será el mismo hotel en el que estuvo en abril. El pedido lo tienen que resolver los juecesJorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Antes le pidieron opinión al fiscal Diego Luciani, quien en la última oportunidad rechazó el pedido.

En Cuba se encuentra Florencia Kirchner bajo un tratamiento médico por estrés postraumático y un linfedema ligero en sus piernas.

El 21 de mayo pasado Cristina Kirchner y otras 12 personas comenzaron a ser juzgadas por las presuntas irregularidades en la obra pública que el empresario Lázaro Báez recibió durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

Hasta ahora se hicieron tres audiencias del juicio en las que se leyó la acusación de la Fiscalía. El proceso se hace todos los lunes y la semana pasada la ex mandataria no estuvo presente ya que fue autorizada por el tribunal a ausentarse si tenía alguna función vinculada a su cargo de senadora nacional. Ese día tuvo reunión del bloque del Frente para la Victoria.

Hasta este mediodía la defensa de la ex mandataria no había hecho ninguna presentación para no ir el próximo lunes.

Junto con Cristina Kirchner están siendo juzgados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz.