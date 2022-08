A sus anchas y de nuevo copando el centro de escena de la Argentina, con apoyo popular y de personalidades de la política local, figuras de países vecinos y reconocidos artistas del mundo K. Así se presentó Cristina Fernández de Kirchner ante las redes sociales desde su despacho en el Senado para defenderse y replicar las acusaciones y pedido de condena en la causa Vialidad y reafirmó que "nada está probado de lo que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante las 9 jornadas de alegatos". El eje de su extensa defensa fue un contraataque fulminante contra el macrismo, al que señaló como máximo responsable de la "persecución político y mediática" en su contra. Pero no aportó pruebas de su inocencia.

"Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares", aseveró la vicepresidenta al cuestionar el accionar de los fiscales, a quienes cuestionó por no investigar las comunicaciones telefónicas entre su exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri.

Para Cristina, los 9 millones de dólares que López revoleo en el convento "pertenecían a ellos, los funcionarios macristas".

Al ejercer su 'derecho a la defensa' por su canal de YouTube, seguido en vivo por más de 58 mil usuarios luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria, la exmandataria definió al alegato de los fiscales Luciani y Mola -que concluyó el lunes- como un 'guión bastante malo y falso'.

Durante su exposición de una hora y 40 minutos, la exmandataria exhibió registros de comunicaciones entre Caputo y López que demuestran la 'familiaridad' que había entre ambos y aseguró: 'Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones; eran un guión y bastante malo por cierto'. 'No solamente no fue probado sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían; lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal', señaló la exmandataria y actual titular del Senado.

Sobre las conversaciones entre López y Caputo, Fernández de Kirchner advirtió que, según los criterios de la fiscalía del juicio, 'serían un escándalo monumental, pero sorpresivamente no les llamó la atención'. 'Este no es un juicio a Cristina; es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares', analizó la Vicepresidenta.

En la causa denominada 'Vialidad', al concluir la etapa de alegatos, el fiscal Luciani pidió el lunes que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta. Después del alegato de Mola y Luciani, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 rechazó un pedido que había sido presentado más temprano por la defensa de la Vicepresidenta para ampliar ayer martes su declaración indagatoria. Por eso, en un descargo que realizó a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner realizó una ampliación de su declaración sobre los proyectos de vialidad -apoyada por la exhibición de varias notas periodísticas- en la que remarcó que 'en 2011 el juez (Julián) Ercolini se declaró incompetente y, luego, con el cambio de Gobierno, cambió', e insistió en señalar que la sentencia en este juicio 'ya está escrita'.

En otro tramo de su exposición, la exmandataria agregó: 'Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita porque, cuando llegamos al Gobierno, nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial en el anterior gobierno y el sistema de espionaje que montaron desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Gestapo para los dirigentes sindicales en La Plata'.

La vicepresidenta se preguntó: '¿No le llamó la atención la familiaridad de López con Caputo?' .'Con la frecuencia y la cotidianidad que tenían entre ellos me llama la atención que al fiscal Luciani y Mola no le llame la atención esto. Notable', ironizó. Y continuó: 'No lo habrá investigado. No lo habrá llamado porque comparte vestuario cuando va a jugar al fútbol en la quinta Los Abrojos', propiedad de Macri en el partido de Malvinas Argentinas.

Para la Fiscalía, Cristina Kirchner fue la 'jefa de una asociación ilícita' , a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez.

> Las frases más picantes

El juicio empieza con la ficción que relataron, durante cinco días los fiscales. Comienza con esta construcción, con esta ficción de rutas no hechas, rutas inexistentes, sobreprecios. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto. No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal'.

Los fiscales piden 12 años de detención por 'los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos'. Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo'

Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas. No tengo la más 'mínima duda' de que los 9 millones de dólares que José López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios'.

'No le llamó la atención a la Fiscalía la familiaridad de López con Caputo'. 'Con la frecuencia y la cotidianidad que tenían entre ellos me llama la atención que al fiscal (Diego) Luciani y (Santiago) Mola no le llame la atención esto. Notable'

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchnertambién cuestionó al dirigente de Juntos por el Cambio y representante en el Parlasur, Fabian 'Pepín' Rodríguez Simón, quien 'se encuentra hace más de 600 días prófugo' de la Justicia. 'Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen'. 'El jefe de la mesa judicial del macrismo sigue prófugo', puntó.

'La que se siente una boluda soy yo, se molestó la vicepresidenta al desgranar los mensajes sobre su funcionario y Caputo por la obra del soterramiento del tren Sarmiento.



En su salsa. Cristina sale de su casa en recoleta rumbo al Senado para hablar en las redes. Los fanáticos K volvieron para hacerle el aguante. Casi una fiesta.

La trama de la defensa: Vínculos de López con Caputo

Cristina vinculó ayer el dinero de los bolsos del condenado exsecretario de Obras Públicas de su gobierno, José López, con empresarios cercanos al expresidente Mauricio Macri y lamentó que la justicia no hubiera establecido el origen de aquellos fondos.

"Eran ellos (por el macrismo) los dueños de esos nueve millones de dólares que le habían pagado a López, no tengo dudas", aseguró la exmandataria en el marco de su exposición en la que difundió desde sus redes diversas conversaciones de WhatsApp que mantuvo López con empresarios y que surgen en la prueba del juicio conocido como "Vialidad".

La expresidenta exhibió una serie de mensajes de texto extraídos del celular de López en los que se podía observar familiaridad en el trato del exsecretario de Obras Públicas con los empresarios Eduardo Gutiérrez (Grupo Farallón) y Nicolás "Niky" Caputo (amigo íntimo de Macri) quienes, a la vez, demostraban tener vinculación entre sí.

"Hola Amigo, ¿como andas? no te olvides q tenemos q hacer la reunión Fliar con Niki" (SIC), reza uno de los mensajes que López le mandó a Gutiérrez en 2014 y que, junto con otros, prueba que el entonces funcionario tenía vínculos con empresarios cercanos al macrismo.

"Me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto. Porque este teléfono pasó por las manos de muchos fiscales y jueces", afirmó CFK. Gutierrez, el empresario que aparece en la triangulación de mensajes con López y Caputo, fue condenado como partícipe necesario del enriquecimiento ilícito del exsecretario de Obras Públicas, lo que llevó a la Vicepresidenta a concluir que podrían existir vínculos entre empresarios macristas y el caso de los bolsos.

Sobre este punto afirmó: "Pararon de tirar el ovillo, cuando aparecieron ellos, cuando aparecieron los macristas. Los nueve millones de López eran de ellos".

> Cómo vio Alberto la defensa de CFK

El presidente Alberto Fernández consideró que fue "espléndida" la exposición que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ejercer su defensa en la causa Vialidad y comentó a sus allegados que la titular del Senado presentó "datos muy fuertes", informaron fuentes gubernamentales.

En Balcarce 50 no dudan en calificar la situación como una "persecución absurda" que se suma a las que históricamente ha sufrido el peronismo.

"El mejor momento del peronismo es el peronismo perseguido. Quizá se equivocaron en no dejarla hablar en el Tribunal. Hoy fue una cadena nacional de una hora y media, ni el fiscal tuvo esa repercusión. Además, al estar en el ADN, se genera unidad para defender al perseguido", señaló un funcionario nacional.

> Hoy se reúne JxC

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy para intentar transmitir una imagen de unidad luego de las denuncias de Elisa Carrió y para analizar el escenario político tras el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner