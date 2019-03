El conductor Marcelo Tinelli aseguró ayer que ‘(Mauricio) Macri y Cristina (Fernández de Kirchner) son dos caras de la misma moneda‘.



En declaraciones radiales, Tinelli aseguró: ‘Yo no me puedo correr de los últimos 30 años de la política. Según (Carlos) Menem, a partir de la famosa nota que le hicimos ganó la elección. Me lo dijeron ellos. El programa (Videomatch) fue importante en ese momento político‘.



Al hablar de su filiación partidaria dijo que se puede definir como peronista ‘aunque la palabra peronista por ahí quedó vieja. Prefiero hablar de una mirada social que tengo desde hace muchos años’.



Sobre la presidencia de Macri consideró que quiere saber ‘cuál es el plan‘, y amplió: ‘Yo te acompaño en el medio del mar, en un barco, con olas de 4 metros, decime a qué puerto le vamos a apuntar, sos vos el que comanda, decime vos‘.



También reclamó ‘una política de crecimiento‘ y opinó que ‘estamos hablando de dos personas, Macri y Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto. Nos van a llevar a elegir entre ellos. Yo hablo con muchos actores, no creo que este país tiene que salir con una persona. Debe haber un consenso de todos‘.



Según fuentes del lavagnismo le aseguraron a gacetamercantil.com, el exministro de Economía Roberto Lavagna podría presentar por estas horas a un eventual equipo técnico en caso de lanzar una candidatura presidencial. No descartaron que Tinelli pudiera ser candidato a gobernador bonaerense o cabeza de la lista a Diputados, alineándose con Lavagna.