Si alguno le queda todavía alguna duda, Alberto Fernández salió a despejarla sin medias tintas: "Cristina y yo somo lo mismo", afirmó ayer el candidato presidencial del Frente de Todos en una señal inequívoca de unidad en el seno del PJ y en especial con su compañera de fórmula.



Así, con esta frase contundente, Alberto Fernández defendió la "unidad" lograda en el peronismo de cara a las elecciones del 27, dijo que Cristina Fernández de Kirchner y él son "lo mismo", y rechazó la idea de que surja el "albertismo" centrado en su figura política.



"Yo no voy a dejarme hacer el "albertismo" en mi vida. Una vez que logramos la unidad...Cristina y yo somos lo mismo y todos somos lo mismo. Vamos a ser "frentetodistas". Basta con eso", dijo Fernández en declaraciones a El Destape Radio.



En ese marco, buscó despejar cualquier diferencia con su candidata a vicepresidenta: "Hay gente que duda de mí y gente que me plantea dudas de Cristina. Yo busco despejar esas dudas, mi trato con ella es sólido, pero la prédica es constante".



Según Fernández, algunos sectores "buscan que nos enfrentemos, pero nunca más vamos a dividirnos, porque si lo hacemos, ganan ellos y padecen los que menos tienen".



En un extenso reportaje, el candidato volvió a cargar contra el presidente y las políticas que aplicó durante su gestión, antes del segundo debate presidencial: "El problema no es que Macri vaya a ser agresivo en el debate. El problema es que siga mintiendo. Miente de un modo descarado y eso sí me preocupa. Lo que dijo responsabilizándonos de la deuda es francamente indignante".



"Llegó mintiendo a la Presidencia, mintió durante toda su Presidencia, y se va mintiendo de la Presidencia. Está en su esencia", enfatizó y agregó: "La mentira es muy difícil de rebatir porque es muy difícil probar lo que no existe".



Fernández aprovechó también para explicar un gesto que hizo varias veces en su exposición: el dedo acusador. "Con mi dedo índice señalaba la mentira. Por eso se llama índice, porque indica. Lamento que (Macri) se moleste y que diga que es una conducta de persecución. Yo simplemente le recuerdo la verdad".



En ese sentido, remarcó: "Entiendo la ansiedad de todos, empezando por la gente que más padece y de la que este gobierno se olvidó" y "cuando Macri se vaya la pobreza va a estar en el 40%. Pero nosotros llegamos para ocuparnos de ellos, los que más padecen son nuestra prioridad".



"Si el 27 ganamos, tenemos con ellos la primera deuda que pagar y el 10 de diciembre comenzaremos a recomponer la situación en la que están, salarial y de abonado", dijo aunque reconoció que se enfrentará con un "escenario de mucha complicación, extremadamente difícil".



Entre hoy y mañana, Alberto se dedicará a pensar y leer los temas del próximo debate en el que anticipa que Mauricio Macri se enfocará en las causas de corrupción que enfrenta tanto Cristina Fernández como otros ex funcionarios del kirchnerismo. Justicia es uno de los temas quizás más difíciles y de confrontación que les tocará este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA.

El lunes, post debate, Fernández tiene previsto viajar a Olavarría y Bahía Blanca.

"No han cambiado y son lo mismo"

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo ayer que Alberto Fernández, "demostró que piensa lo mismo que Cristina (Fernández de Kirchner) sobre el Memorándum y la causa Nisman", en alusión a la investigación judicial por la muerte del fiscal especial de la Unidad AMIA, Alberto Nisman. Para Avruj "es la ratificación de lo que Mauricio Macri dice y sostenemos nosotros, no han cambiado y son lo mismo".