En un discurso que orilló los 50 minutos, la senadora Cristina Kirchner ensayó una fuerte defensa de su gestión como mandataria cuando la discusión del proyecto que limita la suba de tarifas de servicios públicos se encaminaba a su fin.

Durante su alocución, que estuvo plagada de datos duros de los que se sirvió para elogiar su propia presidencia y cuestionar la administración de Cambiemos, la legisladora expuso: "La economía tiene cinco precios: dólar, tarifas, tasa de interés, salarios y el precio de los bienes y de los servicios. Si uno observa el estado de los cinco, es catastrófico".

"La situación de la sociedad argentina se ve agravada no solo por la llegada del tarifazo, sino porque los otros precios han variado para peor también", remarcó. E insistió: "Hubo un tarifazo exponencial, los salarios se han depreciado, el dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela y el precio de las cosas que la gente consume también se ha disparado".

Intervención completa en el Senado. Sesión del 30 de mayo de 2018

Además, criticó que el macrismo haga foco en la "pesada herencia" recibida de la administración kirchnerista. "Creo que como recurso retórico o mediático está bien. Pero a esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos dos años y medio. Más de 100 mil millones de dólares. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis los mercados nos hubieran prestado ese monto?".

"Hablar de crisis en un país donde las crisis siempre han sido por estrangulamiento externo… Me parece que ya es hora de que nos e le mienta más a la gente. No estoy agrediendo, no trato de irresponsable a nadie, creo que son políticas equivocadas", agregó.