Luego de que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, calificara a José Antonio Kast, ganador de las elecciones presidenciales chilenas, como “antiargentino” y “xenófobo”, la oposición hizo pública su disconformidad y criticó las declaraciones del funcionario del Gobierno de Alberto Fernández.

Los principales referentes de Juntos por el Cambio utilizaron las redes sociales para cuestionar a Bielsa y al Gobierno nacional, debido a que la Casa Rosada ha utilizado el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países para evitar definiciones concretas sobre los atropellos institucionales registrados en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El presidente de la UCR Nacional y senador electo por Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de los primeros en hacer público sus cuestionamientos. “Cuando se denuncian las violaciones a los DD.HH en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior”, indicó.

El diputado electo Ricardo López Murphy fue otro de los que apuntó contra Bielsa. “El embajador que se dedica a defender terroristas como Jones Huala, ahora se entromete en el proceso democrático de un país hermano, en nombre de millones de argentinos. La política exterior de Alberto Fernández es una vergüenza”, remarcó.

En la misma sintonía se expresó el diputado electo por Córdoba, Rodrigo de Loredo: “El Embajador Rafael Bielsa no toma noción de su cargo y el kirchnerismo no toma noción de la importancia de la política exterior”.

Por su parte, Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, replicó el mensaje de Pierpaolo Barbieri, fundador de Uala, para hacer referencia al tema. La ex funcionaria comentó “exacto” al mensaje del joven empresario en redes sociales: “Los embajadores no representan su voluntad individual. Por su investidura representan a un país. Por eso deberían evitar criticar procesos democráticos en los países que los reciben, particularmente si no les gusta el resultado”.

También le asestó una dura crítica al embajador en Chile haciendo mención a otros casos de problemática internacional: “¿El embajador Bielsa ya dijo algo de las fake elecciones de los dictadores Maduro y Ortega? Qué impresentable”.

“La declaración del embajador Bielsa con relación al ganador de la primera vuelta en #Chile es impropia de un embajador en cualquier lado, pero menos en un país vecino. Un paso más en la pérdida de reputación internacional de la Argentina y van...”, manifestó por su parte Facundo Suarez Lastra, diputado nacional por la Unión Cívica Radical.

Más temprano Bielsa había criticado la postura de Kast sobre Argentina en una entrevista radial. “Si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas“, indicó en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

De esta forma, pese al rol que ocupa, el diplomático no ocultó su preferencia por Boric quien pronosticó- garantizaría una relación mucho más fluida con el gobierno argentino.

En otra entrevista que le concedió a radio El Destape, Bielsa advirtió que “hay artículos de asesores de Kast contra Argentina con un nivel de agresividad que son alarmantes”. Y recordó varios de los tuits publicados durante el año pasado, que hacían referencia a la soberanía chilena. “Uno decía ‘basta de que Argentina le robe territorio a Chile, que ya bastante territorio robó’. No son declaraciones amistosas”, sentenció.

José Antonio Kast es un abogado de derecha que ayer obtuvo el 28,02% de votos. El 19 de diciembre habrá segunda vuelta: su oponente será el postulante del Frente Amplio de izquierda, Gabriel Boric, quien obtuvo el 25,5% de los sufragios. Es la primera vez, desde al retorno a la democracia en 1990 en Chile, que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no pasan a la segunda vuelta.