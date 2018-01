“Ya te voy a encontrar. Acá está tu nombre y apellido. Te voy a encontrar, te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza” dice el hombre.

Este episodio trae a colación lo que sucedió hace poco más de una semana con el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli. El DT quedó en el ojo de la tormenta por insultar a un grupo de policías que llevaba adelante un control en un sector de Santa Fe. Tal como se conoció horas más tarde, el DT estalló de furia cuando los efectivos solicitaron a quienes viajaban en el vehículo que al menos tres ocupantes descendieran para no exceder la cantidad de pasajeros permitidos.

El pedido molestó por demás al ex entrenador de la selección chilena ya que debía caminar dos cuadras desde el control hasta el hotel en el que se encontraba alojado. "Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil" disparó el DT contra los policías.

Esta tarde, una situación similar se vivió en un sector del centro de la Ciudad. La víctima en este caso fue un inspector de Control Urbano que fue blanco de una seguidilla de insultos que lanzó un individuo al que le hicieron una multa por estacionarse mal.

El momento que tuvo que vivir el joven funcionario municipal Facundo Bifano comenzó minutos después de la 13.00 en 50 entre 9 y 10 cuando realizaba una recorrida por la zona. Todo comenzó cuando el inspector advirtió que un automovilista se había estacionado en la intersección de las calles 50 y 10.

Según cuenta Facundo, ante la situación que se había originado optó por acercarse hasta el hombre para pedirle que retirara su vehículo de ese espacio ya que no sólo estaba entorpeciendo la circulación por la senda peatonal sino que además estaba tapando la entrada para discapacitados.

Pero pese a la invitación que le hizo el joven a estacionar en otro lugar, el hombre que más tarde estallaría de furia en plena vía pública hizo caso omiso al inspector y le contestó que entraría a un comercio de la zona y que tardaría sólo unos minutos en volver a su coche.

Nuevamente el inspector le advirtió que estaba incurriendo en una falta y que si no sacaba el vehículo de la esquina iba a tener que sancionar su conducta con una infracción. El hombre vestido con una camisa de color rosa subió la apuesta desestimando la advertencia que le habían hecho y cuando se dirigía hacia el kiosco contestó en tono desafiante “haceme la multa flaco”.

Ante esta situación el joven inspector se vio obligado a tener que multar al infractor. Labró el acta, dejó la oblea en el coche y se retiró por 50 hacia 11. “Me vi obligado. La gente me miraba como diciendo ‘no vas a hacer nada’” contó esta tarde Facundo en una entrevista que ofreció a eldia.com en la que señaló además que no es la primera vez que tiene que pasar por una situación de este tipo.

Cuando iba a continuar con su recorrida, de repente escuchó una brusca frenada que puso en alerta a todos los que estaban en la cuadra. El hombre que había sido multado era el automovilista que había clavado los frenos en plena mitad de cuadra. Luego llegaron los insultos y las invitaciones a pelear. Después tuvieron lugar las amenazas de muerte y los fuertes gritos dirigidos a uno de los oídos del inspector.

“No es la primera vez que me sucede algo así. Todo el tiempo los automovilistas nos insultan en la calle y hasta se acercan con una actitud violenta como queriendote pegar. Hace unos meses un hombre me golpeó por detrás en la nuca por que le había pedido que circulara. No vi venir la piña” contó Facundo esta tarde.

Al mismo tiempo sostuvo que pese a las actitudes negativas de los automovilistas, seguirá cumpliendo la misión que le han dado de hacer todo lo posible para ordenar el tránsito de la Ciudad. Por la tarde se conoció que el joven inspector Facundo Bifano radicó la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata.

EL EPISODIO DE FURIA DE SAMPAOLI