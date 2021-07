Los fiscales que investigan la muerte de Diego Maradona rechazaron hoy los pedidos de detención que había formulado el abogado que representa al hijo menor del exfutbolista para el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la médica Nancy Forlini.



En una resolución a la que tuvo acceso Télam, los fiscales tampoco hicieron lugar a un pedido para que se amplíe la investigación respecto a los temas económicos y la sucesión.



A su vez, los instructores judiciales cuestionaron al abogado querellante Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda, al destacar que su "incursión mediática" en los últimos meses "se contrapone con la inactividad en el expediente en su rol de patrocinante del particular damnificado".



La semana pasada, Baudry había pedido la detención de cuatro de los siete acusados que tiene el expediente, al considerar que estos, "a sabiendas de la patología que padecía Maradona, continuando con el tratamiento que le habían prescripto se podía morir, no solo se continuó con el mismo y no hicieron nada para cambiar este resultado, sino que por el contrario impidieron que otros profesionales o su familia interviniera para tratar de cuidar a Maradona y de esta forma salvar su vida".



El letrado explicó que el delito que les imputan –homicidio simple con solo eventual-, no es excarcelable y enumeró una serie de acciones en la causa que a su criterio significan que entorpecieron la presente investigación.



Para el abogado de Dieguito Fernando, al desenlace fatal de Maradona "no se llegó sin estar previamente planificado" y criticó a los fiscales por no investigar qué sucedió con el "Diez" y su entorno antes de su externación de la Clínica Olivos.



"Inexplicablemente la fiscalía investiga solo desde el día 11 de noviembre del 2020, y esta situación comenzó a gestarse mucho tiempo antes, habiéndose comenzando por desapoderar de sus bienes al señor Diego Armando Maradona, ocultándole en vida sus verdaderos ingresos, disponiendo de sus bienes inmuebles por medio de donaciones, de sus bienes muebles y de sus obsequios realizados por personalidades importantes del mundo artístico, deportivo y político", agregó.



Al plantear esta pista económica, Baudry apuntó en el escrito al abogado Matías Morla, apoderado del astro futbolístico y a quien Maradona cedió los derechos económicos de sus marcas; a su hermana, Vanesa Morla, y al cuñado del primero y pareja de la segunda, Maximiliano Pomargo, quienes por el momento no están imputados en la causa.



Sin embargo, los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra sostuvieron en su fallo de hoy que Baudry "pretende hacer una reconstrucción histórica de los hechos, seleccionando calificaciones legales sin fundamento fáctico, apartándose de las constancias incorporadas en el expediente y determinando responsables de acuerdo a sus intereses".



Para los instructores judiciales, el "riesgo procesal ya había sido neutralizado" sin la necesidad de ordenar detenciones con la presentación de los imputados ante la justicia y la "voluntad de someterse a proceso", además de que se les dictó la "prohibición de salida del país".



Y en cuanto al pedido de ampliar la investigación, señalaron que la fiscalía "es ajena a la sucesión y -de momento- a la investigación de las cuestiones económicas y patrimoniales, las cuales se encuentran siendo dirimidas en otros ámbitos".



"(…) debemos necesariamente destacar que la incursión mediática del Dr. Mario Baudry durante todos estos meses se contrapone con la inactividad en el expediente en su rol de patrocinante del particular damnificado, donde únicamente presentó dos escritos cuyo aporte resultó prácticamente insignificante", añadieron.



En tanto, Cosachov, pidió hoy a los fiscales de la causa que se lleve a cabo una nueva junta médica con otros peritos oficiales distintos a los que ya participaron de la primera, por considerar que estos se excedieron en sus funciones al concluir que el "Diez" tenía una "capacidad reducida" sin contar una sentencia judicial que así lo estableciera.



Además de Luque, Cosachov, Díaz y Forlini, la causa tiene otros tres imputados: el enfermero del turno noche y madrugada, Ricardo Omar Almirón (38); la enfermera del turno mañana y tarde, Dahiana Gisela Madrid (36); y el coordinador de enfermeros de la empresa Medidom, Mariano Ariel Perroni (40).



Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación.



La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".