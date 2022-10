El Ciber Monday, el evento de compras online más importante del país, comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles 2 de noviembre, con el objetivo de seguir fortaleciendo la industria eCommerce. El objetivo es fomentar el desarrollo de la oferta de bienes y servicios e impulsar el crecimiento de los mismos a través de este tipo de acciones de venta masiva online.

El evento cuenat en esta décima edición con más de 1.000 marcas participantes, de las cuales 149 son empresas que se suman por primera vez para formar parte del gran evento y ofrecer sus descuentos. Del total de marcas participantes, 281 son empresas radicadas en el interior del país, destacándose Córdoba, Santa Fé y Tucumán como las provincias con mayor participación.

Este año, el evento cuenta con 12 categorías disponibles de productos: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Autos y Motos; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios; Varios. Además, la Cámara recomienda registrarse en el sitio web oficial del evento (https://www.cybermonday.com.ar/) y suscribirse a las notificaciones para recibir las últimas novedades minuto a minuto desde las 00 hs del lunes para recibir la información oficial.

Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, se encuentran: ALMUNDO; Arredo; Assist Card; Atajo; Banghó; BEDTIME; Belmo; Bidcom; Cannon; Centro Estant; Cerave; Cetrogar; Coca Cola; COLONIA EXPRESS; Compra Gamer; Coppel; Dafiti; Deturista.com; deVentas.com; DIA Online; Diggit; Disco; DVIGI; Easy; Electronica Megatone SA; Farmacity; Farmaonline; Frávega; Gadnic; Gani; gardenlife; GARMIN; Garnier; GPSFarma; GPSMUNDO; Hendel; Integrados Argentinos; Jaguar; Juleriaque; Jumbo; La Anónima; La Cardeuse; La Espumería; La Roche Posay; LACOSTE; Lancome Argentina; LG Electronics Argentina; Loreal Paris; MasOnline; Maybelline; Megatone.net; MercadoLibre; Mexx; Mimo & Co; Montagne; Movistar; Musimundo; NALDO; OVERHARD; Paradiñeiro Farmacias; Pardo; Parfumerie; Perfumerías Rouge; Perozzi e Hijo; Piero; Rosen; Samsung; Simmons; Sleep&Co; Sodimac; SommierCenter; SPORTING; Start; Stock Center; Suavegom; Suavestar; tecno compro; Tienda Newsan; Tiendamia; Tuenti; Tus Zapatos; Universal Assistance; Vea; Vichy; Whirlpool.

Otras empresas participantes

- 0800 don rouch

- 2012pc

- 47 Street

- Ábaco

- Abaco Amoblamientos

- Abrafer SRL

- ABRAXAS; Absurda

- ADD Travel Group

- AdmitOne

- ADT

- Advanced

- Aerolíneas Argentinas

- Aeropostale

- AG Outdoor Design

- Aguirrezabala Hogar

- Agustino Shoes

- Ajaxgold

- Akiabara

- AL CLICK

- Al Costo Calzado

- Alfombras Baszhars

- Allo Martínez

- Aloise Virtual

- ALOT

- ALPINE SKATE

- ALTORANCHO

- Alucinna

- Alvear

- AMA Hogar

- Amalfi

- American Computers

- American Express

- AMEX Membership Rewards

- Amphora

- Ana Bolena

- ANALOGIA SUSPENSION

- Andreani

- Answer

- Antuan Joyerias

- ARAQUINA

- Archetype

- Arcor en Casa

- ArgentinaColor

- Ariston

- Arma tu hogar

- Arte sofá

- Asegurá tu viaje

- Assist Med

- ATHIX

- Athletic

- Atomik

- Atomprotect

- Atrapalo

- Auditor

- Authogar

- AUTODO

- AVANTRIP

- Avanzar Instituto

- Avellaneda Filtros

-Avène

-AVENO

-Avon

-Aware Solutions

-AXA Assistance

-Axe

-AXON STORE

-AXON TRAINING

-Ayres

-B+D

-Babycottons

-Backup Computación

-BAIRES IT

-BAIRES4

-Banioferta

-Barbershop.com

-BATEPRECIOS

-Batistella

-BATUK ORIGINALS

-beauty 24

-Bedding Company

-Bensimon

-Benvida

-Bercovich SA

-Bergallo y Pastrone

-BERNARDA HOME

-BERTOLINA BIKES

-BGH

-BIALCOHOL

-Bigbox

-Bikinis Marina Martorell

-Billabong

-Binah Deco

-Biogreen Argentina

-Bittstores

-BlackSky

-Blaisten

-Blanco Store

-Blancoamor

-Blanqueria Home

-Blue Mail

-Boating

-Bodega Lagarde

-Bodega Susana Balbo

-Bodegas Bianchi

-Bookin Libros

-Borrachines

-Borsalino

-Bourbon

-Bowen

-Branca Store

-BRIGANTI

-Bringeri Hogar

-Brinox Argentina

-Briosa - Mercado Gourmet

-Broer

-Brooksfield

-BROSSUNDERWEAR

-Bubba Bags

-Bukito

-BULFER

-BULONERIA BELGRANO

-Bulonfer

-Buquebus

-Burgues

-Buscalibre

-Buttman Sex Shop

-Cafe Delirante

-CAFE GARZON

-Café Martínez

-Calandra

-Calm es simple

-Calzados Elimar

-CAMUS ELECTRONICA

-Canterbury

-Cardon

-Carestino

-Carlitos Hogar

-Caro Cuore

-Carol Argentina

-Carters

-Casa de Pedro

-Casa del Audio

-Casa Roller

-CASA SILVIA

-Casablanca Blanqueria

-Casacatar

-Casalta

-Caseland

-Cashcoin

-Castillo

-Catalana Shoes

-Cataleia

-CECCHINI

-CENTER HOGAR

-Central de Pasajes

-Centro Medico Barman

-Cepa de Vinos

-CEPARK

-CHARMING DREAMS

-Cheeky

-Cheers App

-Chemes

-Cherimoya

-Chevrolet

-Chicco

-Chilly

-Cif

-CINEMARK HOYTS

-Citadina

-Clara Ibarguren

-Class Life

-Claudia Muebles

-Click Compra

-Clinique

-Club Med

-Cocooning

-Codini

-Coffee Break

-Colchonería Ideal

-Colombraro plásticos

-Colón Red de Farmacias

-Colorshop

-Colppy

-Columbia

-COMERCIAL CMP

-Comfy Home

-Como Quieres

-Compañia de Sombreros

-COMPLOT

-Compra Cierta

-Compra Sentado

-Compulider

-Corfam

-Correo Argentino

-Correo Compras

-CRECIENDO

-Crediser

-Cremas Caviahue

-Creo Joyas

-Croquembouche

-Crow

-Curvy Indumentaria

-CyE Online

-D'aye Bicycles

-Dadoa

-DAEWOO

-DaleClick

-DANIEL HECHTER

-Darsie

-Datasoft

-Daytona

-Definit

-Dellacasa

-Dellepiane Spirits

-Dellorean

-Deport Show

-Dermaceutica

-Dermaglós

-Dermasthetic

-Descorcha Argentina

-Desiderata

-DeSillas

-DESPEGAR

-deuñas.com

-Devré

-Dexter

-Diäba

-DIADORA

-Dibujitos

-Dietrich

-DIGITAL SPORT SHOPPING ONLINE

-DIGITAL ZOOM

-DIGIYA

-Dinatch Online

-Discobolo

-Distribelleza

-Distribuidora Fitzgerald

-Distribuidora IMAK

-Distribuidora Marianela

-Distripelu

-DISTRITO BLANCO

-Dmaker

-DOMADOR DE PRECIOS

-DOMAINE BOUSQUET

-DORIAN

-Dormistore

-Dove

-Dreams planet

-DREAN

-DRICCO.COM

-DRICCO.COM SOMMIER

-Drinks & Community

-DX Electrónica

-e-barber store

-e-GLOW

-e-pelo

-Eco Party

-Ecomodico

-EDIFICOR

-EDS GROUP

-Ekkon Expertos

-EL BALCON PERFUMERIAS

-EL DON

-El Mundo del Juguete

-EL PALACIO DEL RODADO

-El Poli

-Electrica 631 srl

-Electro Point

-Electrolux

-Element

-Elementos Conscientes

-Elena Shoes

-Elepants

-Elgydium

-Embon

-EMC Muebles Recoleta

-EMI SRL

-Empire Padel

-Entre Dos Alfajores Premium

-Equis libros

-EQUUS

-Esdivertido.com

-Eslabón de Lujo

-Esmeralda Joyas

-Espacio Casa

-Espacio Mamás

-Espacio Maternelle

-Espacity

-Estación de Cuentos

-Estancias Chiripa

-Estee Lauder

-Estelar Colchones y Sommiers

-EUCERIN; EXO

-Extasy Sex Shop

-Eyelit

-Familia Bercomat

-Famusic

-Farma365

-Farmacia Alvarez

-FARMACIA CHESTER

-FARMACIA CUYO

-Farmacia Del Pueblo

-Farmacia Del Puente

-Farmacia Del Sud

-Farmacia General Paz

-Farmacia La Santé

-Farmacia Lopez

-Farmacia Los Alamos

-Farmacia Ojeda

-Farmacia Social

-Farmacia Social RM

-FARMACIA SUPERI

-Farmacia Vassallo

-Farmacia Zentner

-Farmacias Central Oeste

-Farmacias Daniotti

-Farmacias del Centro

-FARMACIAS DEL PUEBLO

-Farmacias Global

-Farmacias La Union

-Farmacias Líder S.A

-Farmacias Patagónicas

-Farmacias Ponte

-Farmacias RED

-Farmacias Selma

-Farmacias TKL

-Farmacias Uomax

-Farmacias Villegas

-Farmalife

-FarmaPlus

-FARMAQUIERO

-Farmavitus

-Fas motos

-Fava online

-FC Hogar y Deco

-Felfort

-FEMMTO

-Ferniplast

-Ferraro

-FERRETERIA CENTRAL SRL

-Ferreteria El sotano

-Fichines

-FIFTEENS

-Fiorani.com

-FIORI CALZATURE

-Fit Store

-Fleek; Foschia

-Foster Viajes

-Frizata

-Fullescabio

-Furzai

-G-Fitness

-Gafa

-Galpón de Ropa

-Gamati Calzados

-GAME-STATION

-Gamer FC

-GAMING CITY

-Gamma

-GAP HAUS

-Garbarino

-Gato Dumas Online

-GE Appliances

-Genera

-GENNUINE

-GeoSpray

-Gepetto ropa para chicos

-Get The Look

-Giesso

-GIFT COLLECTION

-Giro Didáctico

-Giuliana Bs As

-GLOSS PERFUMERIAS

-Gofriz

-GONGO SHOP

-Grand Cru

-GRAVEDADX

-Green Deco

-Grido

-Grimoldi

-GRINNIBE

-Grisino

-GROWLER STORE

-Grupo Marquez

-Grupo Randazzo

-Grupo Santa Ana

-H.R.O Joyas

-Harek; Harvey

-HAVAIANAS

-HB ASADORES

-Heben

-Herrajes San Martín

-Herramientas Equus

-Herramientas Pergamino

-Hertz Argentina Rent a Car

-Heyas; hfitness

-HIDROAL

-Hidrofil

-Hidrolit

-HIGH TECHNOLOGY

-Hiper Abasto

-Hiper Audio y Tv

-Hiper Libertad

-HIPERMAQ SRL

-Hipoglo

-Hipreceramico

-Hola Fauna

-Home Collection

-Home Details

-Home Kong

-HOMEBRAND

-Honky Tonk

-HOP

-Hope estética

-House and Office

-HP

-HP Factory

-HTVS

-Hudson Cocina

-Hurra

-Hush Puppies

-HYT

-ICANA

-ICBC Mall

-Idea Hogar

-Ideas en Foto

-Ideko

-Igeneration

-Iglúfive

-iko shop

-il cavallino wheels

-Ilko

-IMPORTBAIRES

-Indiastyle

-Indy

-INFINIT EYEWEAR

-Intecnova

-INTEX

-Intralog Argentina SA

-IPAQUETE

-Ipoint

-ISADORA

-Itecom Digital

-Jane Jones

-JazmeenDeco

John L Cook

-Johnson & Johnson

-Jota de Naz

-Juguetería Cebra

-Jugueteria Pizzico

-Jugueterías Cachavacha

-Jugueterias Carrousel

-Just For Sport

-KALITEKNOS

-Kappa

-Karcher

-Kemuelmusica

-Kérastase

-Keter

-Kevingston

-Key Biscayne

-Kiehl's

-KINDERLAND JUGUETES

-Kioshi Footwear

-KitchenAid

-Klorane

-Knorr

-KOLORS ODINROXS

-Kosiuko

-Kovieta

-Küchen

-KUKA DECO HOME

-L'Oréal Professionnel

-La Argentina

-La Barra

-La Casa del Fitness

-La Dolfina Polo Lifestyle

-La Franco Perfumería

-LA GEAR

-La Leopolda

-La Martina

-LA NACION

-La Nueve Equipajes

-La Tienda de Rafael

-La Tienda Ferretera

-Lamaja Bikinis

-Landmark

-Langosta

-Larpon

-Larrauri Neumáticos S.A

-Las Margaritas

-Laundry

-Le Utthe

-LEDERHD

-LELOIR BEAUTY STORE

-Lenovo

-Lentes

-Vision

-Lentesplus

-Levi´s

-Levi´s Kids

-Lezamapc

-LiBooks

-Librenta

-Libreria Contexto

-Libreria Oeste

-Librería Palito

-LIder Notebooks

-Lidherma

-Life Seguros

-Ligero

-Lilis

l-ittle akiabara

-Living del Parque

-LIVING FACTORY

-Llovizna

-Lms Premium Store

-LOCADEMIA

-Locomondo Shop

-Longvie

-Los Gallegos Tienda

-Love And Home

-Loveafrica Bikinis

-LTO

-LUCIANO MARRA

-Luigi Bosca

-Luminocity

-Lure

-Lüsqtoff

-Luz de Mar

-LUZ DECORACIÓN

-LUZ HOME

-Luzzi Digital

-M3K

-MAC Cosmetics

-Macchiato

-Macowens

-Macro Premia

-Macrobaby

-MacStation

-Magazzino Almacen

-Magna Store

-Maizena

-MALA

-La Fiesta más Dulce

-Maleducadas Shoes Store

-MAPFRE Seguros

-Maqpro

-Marcantonio Deportes

-Marea

-Mariages Home

-Marta Sixto

-Martinez Escalada

-MAS QUE SILLAS

-MasFarmacias

-Master Health

-Mates Ibarra

-Matesur

-Mateu Sports

-Maxihome

-Maximus Gaming Hardware

-Maxx Play

-MAZA DEPORTES

-MC Optica

-Me extraña araña

-mega sports

-megusta.com

-MelPar muebles

-Mercadian

-Mercado Pago

-Merlin Wines

-MERLINO

-MG URBAN

-MI CAMPO

-Mi Farma

-Mi Jugueteria

-MIchael Thonet

-Midea Argentina

-Mihran Alfombras

-Mir Fitness

-Mistral

-Miwok

-Mix Pinturerías

-MMBI

-Mobilar

-Modo Market

-Morashop

-Morbos Sex Shop

-Morph

-MOTOLOGIK.COM

-MOTOMERCADO

-Motorola

-Moulinex

-MRBEQUIPAMIENTOS

-Muebo muebles

-Multipoint

-Multitravel.com

-Murillo Home

-Música Mía

-Mutual de AMR

-Muy Estética

-Naarden

-Naíma

-Naranja X

-Nataclor

-Natalia Antolin

-Natura Cosméticos

-Nautilus Viajes

-Nebitel

-NECXUS

-Neratta

-Nescafé Dolce Gusto

-Nespresso

-Nestlé Nutrition

-Neumáticos Pons

-NEUMATICOS ROCCA

-Neutrogena

-Newcorp Medicina Estética

-Newsport

-NEXON

-NICO Tiendas

-Nictom

-NIVEA

-Nixon

-Noni Noni Colchones y Sommiers

-Norauto Argentina

-Norshop

-Novatech Store

-NOVOGAR

-nutrilon4

-OCA

-Odontogo

-OFIT

-Oliovita

-Omint Assistance

-On Sports

-OneClick

-ONeill

-ONLINESTORE

-Open Sports

-Openfarma

-Oportunidadesvip

-Oportutek

-Optica Moyano

-Opticas de Autos

-Opticas Sociales

-ORBITAL

-Orígenes Seguros de Retiro

-OSCAR BARBIERI

-Other

-Other Nature

-Outlet Rhodia

-Outmall

-Outtec

-Outtrip

-OWOKO

-OXFORD POLO CLUB

-Paclin

-Paco Garcia

-PADDLE WATCH

-padel store

-PALKIN

-Paloma Clothes

-Pampa Herramientas

-Pampa shop

-Pampero

-Pandora

-PAPIANAS

-PARA TU CASA

-PARUOLO

-Pastalinda

-Pato Pampa

-Patrick

-Pax Assistance

-Paz Cornu

-Pccore

-PedidosYa

-PELIKAN

-Perfumerías Pigmento

-Perfumerías Ruiz y Roca

-Personal Flow

-Petenatti Hogar

-PETIT GARZON

-Petrios

-Phi Phi Toys

-PHILIPS

-Philips TV & Sound

-Piccolo Banfi

-PINTURERIA GIANNONI

-Pinturerías Ámbito

-Pinturerías Miguel

-Pinturerías mm

-Piñata

-Pisano Pinturerías

-Pixel Store

-Planeta Descanso

-Pluto's

-Portal Mayorista

-Portsaid

-Potiers Home

-Premium Glitter Bar & Cursos

-Prestigio

-Previsora del Parana

-Prime

-Printy

-PRK Cycling Club

-Pro Audio Sur

-PRO Fitness

-Capacitaciones y Entrenamiento

-Productos Morris

-PROSHOP

-Prototype

-PRÜNE

-Punto Deportivo

-PUNTO DIGITAL

-Punto1

-Puppis

-Pura intimates

-Purísima

-Pyrex

-Qualia

-Quamo

-Queen Juana

-RADIO SAPIENZA

-Raffe Perfumerías

-RAIZ NEGRA

-Randers

-Rapsodia

-RC Deportes

-Red Farmashop

-REEF

-Refill Lab

-REFILLKIT

-Regina

-Reina Alba

-Rel Store

-Rentacar

-REPUESTOS YA

-Rever Pass

-Revlon

-Rex

-RG SQUAD

-Riadigos

-Ricardo Ospital

-Riiing tecnologia Movil

-Rimland

-Rimmel

-RINGO

-Risueños PAÑALES ECOLOGICOS

-RIZER

-Rochas

-ROHI Sommiers

-Roller Market

-RollerShow

-Romi Cantizano

-Rondi Juguetes

-Rossetti Deportes

-Rp Luxury; Rubinzal

-Sabemos de Almohadas

-Sagitario

-Saint John Store

-SALITRADA

-Salón Del Peinador

-Salud Global

-Sampietro

-Samsonite

-San Cristóbal Seguros

-SANCHO EVENTOS

-Sancor Bebé Shop

-Sandra Selma Farmacias

-Santa Ana Farma

-Santa Bohemia

-SANTA ODISEA

-SANTACLARA

-Santiago Kohn

-SARKANY

-Savage Sex Shop

-SAVERIO DI RICCI

-SBS Librerías

-Scandinavian

-SCATOLA

-Scombro

-Selú

-Semago Mobili

-SEMILLA VIVA

-Sensei

-SENTATE CON ESTILO

-Septimo Store

-Seven Electronics

-Seven Sport

-Sex Shop Eclipsia

-SEXCORDOBASHOP SEXSHOP

-SexShop Tentaciones

-SHARINGSPORT

-SHELL BOX

-Sheshu

-Shipin

-Shop BBVA

-Shop Nestlé

-Shopee

-ShopGallery

-Shopgamer

-Shopnow

-Shopping Smiles

-SHOPPING VIAJES

-SHOPPY

-ShowSport

-Siempre Farmacias

-SiempreBien

-SILLASDF

-Simones

-Skip

-SKULLCANDY

-Sleep Box

-Smaragd Cellar

-Smart Tek

-Smarts Tienda Tecno

-Smiles; SOFIA

-SOFT CALZADOS

-SOMOSWAPP

-SONNOS

-SONOS

-Sophie Perfumería

-SORMA

-Soy tu farmacia

-Sport Maniac

-Sportable

-Sporthesis Centro de Evaluaciones

-SPORTOTAL

-SPRINGWALL

-Star Cuisine

-STEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS

-STI DIGITAL

-STM HOME

-stockin lavanda

-strong blindados

-Style Store

-Sueño Dorado Colchones & Sommiers

-SUMA HOGAR

-Super Mami Online

-Supermercados Cordiez

-Swatch

-SWEET

-SWIM DAYS

-System Basic

-TADA

-Tak | estás en casa

-Tascani

-Tatas Home

-Taverniti

-TCL

-TECNOFAST

-Tecnostores

-TEJANO

-Telecom

-Tenflex

-TEQUILA & LEMON

-TeVeCompras

-TGWSTORE

-THE BAG BELT

-The Chemist Look

-The Food Market

-The Foodies Store

-The Geek Spot

-The Rock Store

-The Room

-The Toy Store Argentina

-Thermomix

-Tienda Bleck

-Tienda BNA

-Tienda BONVIVIR

-Tienda Central

-Tienda Ciudad

-Tienda Clarín Colecciones

-Tienda Clic

-Tienda de Muebles

-TIENDA DE PELUQUERIA

-Tienda Delta

-Tienda enova

-TIENDA GRUPO SARTI

-Tienda IUPP

-TIENDA LUMA DISTRIBUIDORA

-Tienda Molinos

-Tienda Nap

-Tienda Online

-Tienda Shopealo

-Tienda Supervielle

-Tienda Trazor

-Tienda Universo

-TIENDA VIANA

-Tiendafeedback

-Tiendar

-Tiendatrade

-TIJE Travel

-TIOSOHOGAR

-Tiribelli

-Todogriferia

-Todomaq

-TODOMODA

-TOHU

-Tomy Librerias

-TOPMEGA

-TOPPER

-TOTAL COVER

-Tout

-TRAMONTINA

-TRANSFERS

-Tras los pasos Librería

-Travel Cupon

-Travel Service

-TRIBU DE JAH

-Trip Store

-Tu Mejor Cuota

-TU SILLON YA

-TUA

-TUCCI

-TUCOMPU

-Tucson

-Tupperware

-Turismocity

-TWISTSHAKE

-Ultracomb

-UMA

-Umabeau

-UN MATE

-UNIMAX

-Universidad Blas Pascal

-Universidad de Palermo

-Universo Aventura

-Universo Colchones

-URBAN COW

-UTN

-Uvarox

-VALIPARRI

-Valkur

-ValyriaHome

-VANDERHOLL

-Vaypol

-Vedek

-Venex.com.ar

-VERDE PUNTO SALUDABLE

-Verdemas

-VETE AL DIABLO MUJER

-Viajes Ati

-Viajes Naranja X

-Viajobien

-VIAMO

-VICTOR GULLO

-Vilelectro

-Viners

-VinosySpirits

-VINSON

-Violetta Cosméticos

-VitalTronic

-VITAMINA

-Vivero el Bambu

-Vmbikinis

-Volalá

-VOLF

-Voltio

-VOV JEANS

-Wabro

-Walden Cases

-Wanama

-Wanama Kids

-Wandel Maquinarias

-Wawita

-WAYFARER

-WINCOPACK

-Windlux

-WOKER

-WOLFINGS

-Wrangler

-WTTJ

-Xiaomi Store

-XL Extra Large

-YAGMOUR

-Yelmo

-YPF ServiClub

-Yuhmak

-Zárate Materiales

-Zelucash

-Zona Zero