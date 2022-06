El dirigente oficialista del partido Miles, Luis D’Elía, volvió a defender a Alberto Fernández, el rumbo económico del Gobierno, y se diferenció de las críticas del kirchnerismo hacia el Presidente. “¿Cómo nos manejábamos en la época de Cristina (Kirchner) con la inflación? Con (Guillermo) Moreno con una 9mm arriba de la mesa y con algunos compañeros sentados arriba del INDEC, mintiendo con los números”, recordó en una entrevista radial.

En esta línea, y consultado sobre las medidas necesarias para controlar los precios de los alimentos, recordó el consejo de un compañero de Pabellón, “un destacado economista”, durante el tiempo que estuvo preso: “Me decía que con la Ley de Abastecimiento en la mano hay que intervenir dos empresas de las 10 formadoras de precios y colgar las cabezas en el alambrado, vas a ver como todas las demás se calman”.

Sobre su relación personal con la vicepresidenta, y en diálogo con Futurock, expresó: “En mil días de detención ni ella ni Máximo nos llamó a mi y a mi familia para ver si necesitábamos algo o nos dolía algo. Eso me dolió. Y además yo no fui preso ni por corrupto ni por ladrón, fui preso por ella”, expresó.

“Tengo un gran respeto por Cristina. Es una mujer brillante y extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política. Hace cosas que no me gustan y soy de los que no se callan con esto”, señaló D’Elía. Y agregó: “No pierdo de vista quién es, una de las mujeres más talentosas de América Latina en política y del mundo. Yo la reconozco como una de las jefas políticas pero me duele que no haya levantado el teléfono”.

Consultado por su opinión sobre el rumbo económico del Gobierno, al que ya había defendido de forma encendida, el dirigente territorial volvió a ponderar la gestión de Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. “Este va a ser un gran año para el empleo. A este nivel en agosto vamos a tener solo 3,3% de inflación mensual, las paritarias van a ser entre 55 y 65%, también viene la segunda IFE”, señaló. “Tenemos desocupación del 7%, ha caído sustantivamente 8 puntos los niveles de pobreza”, añadió.

Sobre la inflación, puntualizó: “El mes pasado bajó 0,7 este mes bajó 0,9 en dos meses bajó casi 2 puntos, si seguimos con esto mismo en agosto tenemos que tener 3,3. Te doy un dato más, si en agosto estamos 3,3 y logramos estabilizar esto hasta agosto 2023, estaremos yendo para las elecciones a 18 puntos menos de lo que dejó Macri”.

Luego reiteró sus críticas al ex presidente y dirigente del PRO, a quien calificó como el peor presidente de la historia junto a Carlos Menem y Fernando de la Rúa: “Nos dejó 53% de inflación. Hoy nos volvemos locos con el 59 pero nos olvidamos que este muchacho nos dejó 53 sin pandemia financiera, sanitaria, ni la guerra”.

“Te hablan de que es un país a la deriva y la verdad yo vivo en el conurbano profundo y yo no veo eso”, agregó, y completó: “Estábamos mal en serio durante el gobierno anterior cuando había más desocupación y ni un solo plan social. Hoy hay 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado en términos de protección. Inclusive cuando algunos compañeros nuestros anunciaban el estallido del conurbano yo digo ‘pero ¿qué les pasa a estos muchachos’. No es la sensación que tengo yo en Laferrere”.

Cuando fue consultado sobre la interna en el oficialismo y los sectores del kirchnerismo que rechazan la gestión del Presidente, expresó: “Están pensando en cuestiones electorales. Menos mal que ahora se calmaron un poco (...) Scioli dijo el otro día algo muy piola: hay que bancar importaciones pero no acopio, si no nos quedamos sin dólares. Yo creo que hay cabeza en la economía”.

También se refirió a la polémica en torno al gasoducto Néstor Kirchner que culminó en la salida del ministro Matías Kulfas: “Lo importante es que el gasoducto arrancó. Es una obra trascendente a la cual hay que meterle todo el esfuerzo. Pero las internas del poder son así desde hace mucho tiempo. Debo decir que lo debería haber hecho Macri y no lo hizo. A nosotros nos costó arrancar y siempre están las peleas de trastienda. Pero lo importante es que ya está destrabado y el año que viene tiene que estar terminado”.