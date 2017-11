Luis D' Elía estuvo anoche en el programa de Jorge Lanata y tuvo varias definiciones llamativas. Entre ellas, admitió que puede ir preso y se comparó con Nelson Mandela. Sin embargo, la entrevista terminó de modo inesperado, debido a que el periodista decidió cortarla de golpe.

Entre otras cosas, el líder piquetero aseguró: "No me acusan de chorro, sino de encabezar una protesta", en relación a sus problemas judiciales y se diferenció de José López, a quien apuntó como "un corrupto".

Respecto a la detención de Amado Boudou, comentó que al juez Ariel Lijo "lo apretaron desde la Rosada".

Y después afirmó: "Si te toca ser Mandela hay que ser Mandela, no me acusan por chorro me acusan por haber encabezado una protesta y por haber parado un golpe contra Cristina Kirchner la noche del 25 de marzo de 2008".

"Yo ya estoy condenado por eso a 4 días de prisión en suspenso, por lo que me están juzgando dos veces por el mismo hecho; es una injusticia brutal, quizás mañana esté preso pero adelante, háganse cargo, la historia y el pueblo se encargarán de ordenar esta barbaridad que estamos viviendo", señaló.

Más tarde, llegó el momento de tensión. Parecía que el debate encendido había terminado cuando D’Elia contó una anécdota que intentó desviar el tema de la corrupción, pero Lanata no le permitió continuar. "Decime si existe (José) López. Decime si De Vido afanó", disparó Lanata. Y ante la insisitencia de D'Elia, el conductor de PPT se cansó de las evasiva y dio por finalizado el diálogo.