Este domingo, se conocieron nuevos escandalosos audios del entorno de Diego Armando Maradona en los últimos días antes de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre, que involucran al abogado Matías Morla, su cuñado Maxi Pomargo, el médico Leopoldo Luque, el kinesiólogo Nicolás Taffarel, Charly Ibáñez, exasistente de Pelusa, y a Víctor Stinfale.

Dalma Maradona, la mayor de las hijas del astro argentino, volvió a disparar contra todos en las redes sociales. "¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la justicia?", comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter. "Ni hablar de todos los que hablar de Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenía nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...", agregó.

No es la primera vez que Dalma apunta contra quienes lo rodeaban. "Hasta que no estén todos presos no voy a parar", había expresado en Instagram. Además, el domingo, contó que quería ver el documental de Infobae. "No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae... ¡Pero como dicen que hay audios de Mati (Morla) creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio?", y luego le respondió a una seguidora, a la que le aseguró: "Quedate tranquila que voy a ir hasta el final".