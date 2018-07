Gabriela Michetti conducirá el debate sobre el proyecto de legalización del aborto en el Senado el próximo 8 de agosto. Hace menos de un mes, la Cámara de Diputados le había dado media sanción en una jornada histórica.

La vicepresidente de la Nación siempre se manifestó en contra de la despenalización. En una entrevista reciente, ahondó más sobre este tema y sostuvo que tampoco estaba de acuerdo con la interrupción del embarazo en caso de violación, que en la actualidad está permitido por el Código Penal.

"Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", dijo Michetti. "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", agregó.

Sus declaraciones despertaron una gran polémica en las redes sociales con opiniones a favor y en contra de su ideología sobre este controversial tema. Amalia Granata, quien se ha manifestado a favor de "cuidar las dos vidas", le escribió un mensaje de apoyo.

"Te súper banco ⁦@gabimichetti⁩ no te dejes amedrentar por la violencia de muchas mujeres que defienden la muerte, sos buena persona vales mucho y eso pocas lo tienen", señaló la periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Por otra parte, varias famosas como Griselda Siciliani, Miss Bolivia y Carla Peterson expresaron su indignación contra los dichos de Gabriela Michetti. Incluso, Verónica Llinás grabó una parodia en el que simulaba una llamada con la vicepresidenta.

Fuente: Infobae