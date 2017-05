Contra todos los pronósticos que daban por hecho que encabezaría la lista de diputados del frente peronista Unión por Córdoba, el exgobernador cordobés, José Manuel de la Sota, anunció que no será candidato en las próximas elecciones legislativas, y aseguró que es necesario dar lugar al “recambio generacional”.



En cambio, sí se anotó para las presidenciales de 2019.



“Ya tuve el honor de servir a mi país como legislador: fui diputado a los 35 años y senador a los 46. Fui, gracias a la confianza de los cordobeses, tres veces Gobernador de la provincia.

Sólo me falta ser Presidente de la Nación y para eso me preparé, me sigo preparando y trabajo cada día”, dijo De la Sota a través de un comunicado oficial dirigido al presidente del PJ cordobés.



“Sólo me falta ser Presidente y me sigo preparando y sigo trabajando para eso”, dijo De la Sota que en el 2015 se presentó a las PASO compitiendo con Sergio Massa.



El comunicado destacó que ‘pese a que todas las encuestas lo muestran entre 10 y 15 puntos por encima de cualquiera de los candidatos de Cambiemos en Córdoba, José Manuel de la Sota no será candidato en las próximas elecciones legislativas‘.



Desde Cambiemos se entusiasmaron con la noticia ya que creen que sin De la Sota ‘mejorán’ sus chances en las legislativas.