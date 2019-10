En las casas de cambio de la City porteña el dólar para la venta al público cerró a $63,45. La contracara fue el dólar contado con liquidación que saltó por sobre los $81.

A contrapunto de la hecatombe del mercado cambiario tras la derrota del Gobierno en las PASO del 11 de agosto, el triunfo que llevará de nuevo al peronismo a la cúspide del poder en Argentina, le dio un respiro al dólar oficial. De la mano de las nuevas restricciones cambiarias anunciadas la noche del domingo, el dólar para la venta al público bajó ayer $1,55 y cerró a $63,45. En tanto la Bolsa porteña bajó 3,90% por la incertidumbre de los mercados tras las elecciones presidenciales y alejado de las ganancias de Wall Street, donde los ADRs argentinos culminaron con fuertes bajas.

En el sector mayorista la moneda norteamericana bajó 50 centavos y finalizó a $59,50.

Los operadores de la plaza y economistas coinciden en que la restricción a la compra de divisas para cuidar el nivel de reservas del BCRA derivará en una ampliación de la brecha con el dólar informal o con el dólar bolsa. De hecho, el dólar contado con liquidación (CCL) se vendió en torno a $81,50.

Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, aseguró que "la medida del endurecimiento del cepo a niveles sin antecedentes, no deja otro mecanismo para conseguir dólares que a través de la bolsa.

En relación al esquema de restricciones cambiarias, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó que "es transitorio, no permanente", ya que el definitivo "se tendrá que instrumentar cuando el nuevo gobierno diseñe e implemente su política económica", y evaluó que las medidas son "las más adecuadas para dar una dinámica más previsible a las variables del tipo de cambio y las reservas internacionales".

La noche del domingo, el Banco Central anunció que durante la transición gubernamental hasta el 10 de diciembre, las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo hasta diciembre."

Los ahorristas sólo podrán adquirir U$S 200 por mes, si es por homebanking. Si la compra se realiza en efectivo, sólo se podrán adquirir U$S 100. Y no son acumulativas. Esto quiere decir que si se compró U$S 100 en efectivo ya no se puede comprar más.

El presidente de Central, Guido Sandleris explicó ayer que sólo hace falta el DNI para comprar. Y aclaró que es importante tener en cuenta que el cupo de U$S 200 rige para este mes, lo que quiere decir que si un ahorrista ya había comprado U$S 200 antes de ayer, ya no podrá comprar más hasta fin de mes.

Sandleris descartó que las medidas cambiarias afecten la demanda de divisas para el comercio exterior y para el turismo. Esto implica que los argentinos que viajen al exterior podrán pagar sus consumos con tarjeta de crédito, y luego serán convertidos a pesos a la fecha del vencimiento, tal como ocurre en la actualidad. Para el jefe del Banco Central "es tan importante lo que suceda hasta el 10 de diciembre como lo que ocurra después.

El BCRA deberá prestar su conformidad previa para el acceso al mercado de cambios por parte de no residentes para la compra de moneda extranjera por montos superiores al equivalente a U$S 100 mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios. Se exceptúan, sin embargo, las operaciones de organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación; y de representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país, por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones.

>> LÍMITES Y EXCEPCIONES

- Los no residentes (extranjeros, turistas) solo podrán comprar U$S 100 mensuales.

(extranjeros, turistas) solo podrán comprar U$S 100 mensuales. - En cuanto a pagos con tarjeta en el exterior , los gastos que realicen los argentinos afuera no estarán alcanzados por el tope de U$S 200, confirmó ayer Guido Sandleris, titular del Banco Central.

, los gastos que realicen los argentinos afuera no estarán alcanzados por el tope de U$S 200, confirmó ayer Guido Sandleris, titular del Banco Central. - Sólo se podrán extraer dólares u otra moneda extranjera en efectivo en cajeros del exterior con tarjetas de débito locales de cuentas locales del cliente en moneda extranjera o hasta el tope de U$S 200 si es de la de pesos.

u otra moneda extranjera en efectivo en cajeros del exterior con tarjetas de débito locales de cuentas locales del cliente en moneda extranjera o hasta el tope de U$S 200 si es de la de pesos. - El comunicado del Central no pone restricciones a los gastos en el exterior con tarjetas de crédito (durante el cepo kirchnerista tenían un recargo del 35% a cuenta de Ganancias). Y tampoco a la extracción de efectivo con esa tarjeta (lo que se denomina adelantos). Eso quiere decir que las personas podrían retirar dólares en efectivo con sus tarjetas de crédito, pero en estos casos el costo financiero es alto, por lo que cobra la tarjeta. Y, además, solo se puede sacar en efectivo el 10% del monto límite de cada tarjeta.

no pone restricciones a los gastos en el exterior con tarjetas de crédito (durante el cepo kirchnerista tenían un recargo del 35% a cuenta de Ganancias). Y tampoco a la extracción de efectivo con esa tarjeta (lo que se denomina adelantos). Eso quiere decir que las personas podrían retirar dólares en efectivo con sus tarjetas de crédito, pero en estos casos el costo financiero es alto, por lo que cobra la tarjeta. Y, además, solo se puede sacar en efectivo el 10% del monto límite de cada tarjeta. - Quienes hagan compras online puerta a puerta y paguen con tarjeta de crédito, podrán seguir haciéndolo. Se toma como una compra en el exterior y no está alcanzada por las nuevas restricciones.

y paguen con tarjeta de crédito, podrán seguir haciéndolo. Se toma como una compra en el exterior y no está alcanzada por las nuevas restricciones. - Como hasta ahora, los que estén por comprar una vivienda única y familiar y reciban un préstamo hipotecario, podrán adquirir hasta U$S 100.000. En el caso de que la operación de compra se concrete en el marco del Programa Procrear, también se podrán utilizar los fondos provenientes de subsidios de dicho programa"", indicó la norma del Central que fija las limitaciones.

y reciban un préstamo hipotecario, podrán adquirir hasta U$S 100.000. En el caso de que la operación de compra se concrete en el marco del Programa Procrear, también se podrán utilizar los fondos provenientes de subsidios de dicho programa"", indicó la norma del Central que fija las limitaciones. - Los dólares que el ahorrista tiene en el banco pueden retirarse libremente. Los bancos tienen que informar al Central cuántos dólares van a necesitar con dos días de anticipación, con lo que quizá las entidades financieras le pidan al ahorrista que avise con tiempo cuando quieren sacar sus billetes del banco.

tiene en el banco pueden retirarse libremente. Los bancos tienen que informar al Central cuántos dólares van a necesitar con dos días de anticipación, con lo que quizá las entidades financieras le pidan al ahorrista que avise con tiempo cuando quieren sacar sus billetes del banco. - Entre las excepciones a la compra de los U$S 200 están, además de las sedes diplomáticas, las transferencias al exterior a nombre de jubilados.

