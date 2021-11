Nota de Clarín

Mauricio Macri está citado a indagatoria para este miércoles por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en la causa donde fue imputado por presunto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, tras la fallida audiencia del jueves pasado que tuvo que ser suspendida porque el magistrado no había solicitado el relevamiento del secreto de inteligencia para que el ex presidente pudiera declarar. La indagatoria se celebrará pese a que hay una recusación en trámite. Desde el entorno de Macri resaltaron que "debería ser postergada hasta que haya una resolución". Antes de la llegada del acusado al juzgado, los querellantes pidieron a Bava que lo deje detenido.

La cita es para el mediodía. El juez Bava firmó la resolución el viernes pasado por la mañana, después de haber pedido que el presidente Alberto Fernández releve del secreto de inteligencia a Macri, para que pueda brindar información vinculada a la inteligencia nacional si cometer un delito.

El 6 de octubre, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había comunicado al juzgado que "se encuentra supeditada tanto jerárquica como funcionalmente al presidente de la Nación y a las políticas que fije por imperio legal", que "la normativa vigente coloca en cabeza del Presidente de la Nación la facultad de decidir sobre la autorización de acceso a la información clasificada y sólo será el Presidente quien pueda delegar expresamente esa facultad en el funcionario que entienda".

Aunque no tenía ese documento fundamental, Bava decidió avanzar con la indagatoria la semana pasada, finalmente frustrada porque el ex mandatario estaba imposibilitado a declarar.

En su respuesta negativa a la segunda recusación planteada por la defensa de Macri, el juez dijo que el ex presidente habría podido declarar la semana pasada: "Si se daba la eventualidad de que el imputado en pleno ejercicio del derecho defensa se refería a cuestiones que pudieran ser clasificadas, esa información iba ser reservada con los mismos recaudos que se viene teniendo a lo largo de este expediente", deslizó.

El abogado Lanusse no está de acuerdo con ese punto de vista. Para él, la ley de Inteligencia es clara respecto a la confidencialidad y era indispensable contar con la autorización del jefe de Estado para que Macri pudiese declarar.

A raíz de todo lo ocurrido se encuentra en curso una nueva recusación que ya ingresó a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. La defensa de Macri argumentó que el juez dejó de manifiesto "una vez más, su parcialidad".

Para el juez Bava "los hechos que se investigan ante estos estrados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o para la defensa nacional y por ende no revisten el carácter de secreto” y remarcó que "no ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba por requerida por las partes".

La Cámara de Mar del Plata resolverá si Bava sigue frente al caso o no después del 12 de noviembre. Para ese día al mediodía se convocó a la audiencia correspondiente a estos casos, luego de la cual comenzará a correr el plazo de cinco días hábiles para que los camaristas se pronuncien.

Con este telón de fondo se realizará la audiencia de este miércoles, pese a que desde el entorno del ex Presidente insisten en que el juez "debería suspenderla, pero es él el que va a quedar en evidencia de su funcionalidad política". En un tono más irónico, señalaron, "además si el ex presidente no se presenta, va a ser el ´ah pero Macri΅".