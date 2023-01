En el último día de audiencia en marco del Juicio por el Crimen de Fernando Báez Sosa, y a tres años de su brutal asesinato, Lucas Pertossi y Blas Cinalli pidió declarar.

Pertossi es el joven que filmó la golpiza en plena calle de Villa Gesell y retrató el momento en que Fernando es emboscado. También aparece en videos pegándole patadas a los amigos de la víctima.

Al igual que el resto de los acusados que hablaron hasta ahora, relató el día del crimen desde la tarde previa y contó que desde las tres de la tarde estaban tomando alcohol.

"Saqué el celular para filmar adentro del boliche porque un patovica dijo que a mi amigo lo iban a cagar a trompadas. Mis amigos me dicen ‘Croniquita’ o ‘Intento de Influencer’ porque siempre filmo todo", lanzó.

"Escucho gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía, pero reconozco a mis amigos. En unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso, me acerco y le digo: ‘Soltalo’. Le pego dos patadas, me voy para atrás y veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás y me voy a la esquina", dijo.

“Pierdo a mis amigos y voy para la esquina. El pibe me dice que hubo una pelea afuera de Le Brique, que habían llamado a una ambulancia y que el pibe había caducado. Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, no participé de ningún plan", aseguró.

Qué dijo Cinalli

Blas Cinalli, uno de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, pidió declarar en el último día de audiencia en marco del juicio, y a tres años del brutal crimen.

"Es una tragedia, falleció un chico de mi edad", expresó. Y agregó:"Lamento mucho lo que pasó, no hubo ningún plan para matar a nadie".

Cinalli pidió declarar luego de que Lucas Pertossi, también acusado, diera su versión de los hechos.