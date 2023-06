La interna por las candidaturas de Unión por la Patria (UPL) para las elecciones generales de octubre demorará la promocionada puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), la obra que revolucionará la matriz energética en Argentina ya que dará un envión extraordinario a la producción de Vaca Muerta.

El acto inaugural del gasoducto estaba programado para este 20 de junio, Día de la Bandera, pero se resolvió pasarlo para el 9 de Julio para despegarlo de las disputas por el cierre de listas y candidaturas previstas para el 24 de junio.

La épica en torno a la obra emblema de la gestión de lo que supo ser el Frente de Todos quedó pospuesta para evitar que sea teñida por el virulento clima político en la previa del cierre de listas. Para el martes 20 quedó el comienzo del llenado del gasoducto con la apertura de válvulas y el gas que será bombeado este martes debe recorrer 574 km de hasta la desembocadura de Salliqueló en un período de 15 días.

El acto de inauguración se va a realizar el 9 de julio dado el peso simbólico de la fecha. Ese día los funcionarios apelaran a la cuestión de la soberanía energética poniendo en valor esta megaobra de infraestructura que muchos entienden tiene el potencial de revertir la ecuación económica de la Argentina.

"El gasoducto sin dudas es un hito. Es una obra que fue muy desafiante para los argentinos. Realmente va a ser un cambio importante. Porque la construcción y la inauguración del gasoducto es una obra que nadie apostaba que se podía hacer en menos de 24 meses. Y esta gestión la terminó en diez meses. Se firmaron los contratos de inicio en agosto del año pasado, y se pone en marcha el próximo 20 de junio. Sin dudas es una obra que en sí misma es muy importante porque se hizo realmente en tiempo récord. Es una obra que va a posibilitar que el gas de Vaca Muerta vaya hacia el centro y el norte del país y que se pueda desarrollar en la Argentina una nueva industria donde el costo energético va a ser una ventaja competitiva. Es nuestra ruta 40 de la red de gasoductos, es un orgullo para los argentinos", explicó la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon.

El Gasoducto Néstor Kirchner es la primera parte de una red de gasoductos que también involucra la reversión de lo que se llama el gasoducto Norte y una segunda etapa que va a posibilitar que Argentina no vuelva a hacer compras importantes de gas licuado, de GNL, desde otros puntos del mundo. También la segunda etapa va a llevar a la Argentina al autoabastecimiento en más del 95%. Esto es importante, no tan solo porque no vamos a necesitar más importaciones de GNL ni de gas de Bolivia en el norte del país, sino que va a repercutir en que Argentina va a tener una matriz más robusta. Otro dato clave es que el país no va a depender de los precios o de las crisis internacionales, que fue lo que pasó el año pasado después del conflicto entre Rusia y Ucrania, que los precios de la energía se dispararon y afectó claramente al Estado a empresas y usuarios particulares.

En este sentido, el presidente de la empresa estatal Energía Argentina, Agustín Gerez, sostuvo que la construcción del gasoducto "nos acerca a la soberanía energética" durante la concreción de la última soldadura de la línea regular del gasoducto y aseguró que la obra permitirá ahorrar divisas por U$S 2.100 millones este año y U$S 4.200 millones el próximo.

¿Suben las naftas más de lo pactado?

Las petroleras aumentarán el precio de los combustibles desde esta medianoche. El incremento será de entre $11 y $13 en todas las categorías (nafta súper, premium, gasoil y gasoil premium). La suba de YPF será de $11, pero el resto de las banderas apunta más hacia $12 y $13. El promedio del aumento va del 4,5% al 5,5%.

Tras el anuncio, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que el aumento del precio de los combustibles no podrá ser superior al 4,5% promedio, tal como surge del acuerdo alcanzado en abril con las petroleras, que delineó un sendero de subas hasta el 15 de agosto. De esta manera, el ministro salió al cruce de las versiones que daban cuenta que las compañías analizaban aumentos del 7%.