Un abogado denunció a Diego Brancatelli, Luis D'Elía y Víctor Hugo Morales por “atentar contra la paz social y la estabilidad democrática”. Los acusa de generar caos cuando aseguraron que los bancos no tenían dólares para devolver los depósitos que se habían hecho en moneda extranjera.

La denuncia realizada por Jorge Eduardo Camino los acusa de intimidación pública, instigación a la violencia y apología del delito.

El profesional hizo referencia a las declaraciones del periodista en su cuenta de Twitter en la que aseguró: “Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información”.

Ese mensaje fue repetido por el expiquetero Luis D’Elía y Victor Hugo Morales reiteró el concepto en sus editoriales radiales.

La acusación señala que “en perjuicio del suscripto en particular y de todos los ciudadanos que conforman la sociedad argentina en general”, es “por atentar contra las instituciones de la República, generar el caos, el desorden, intentar subvertir la paz social y a nuestra Constitución Nacional vigente”.

Brancatelli fue criticado por advertir falsamente sobre una supuesta escasez de dólares. Incluso, su compañera en Intratables, Debora Plager tuvo duras palabras por su especulación. "Si vos le estás diciendo a la gente 'los bancos no van a devolver los dólares' van a ir a pedírselos", señaló.