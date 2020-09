En varias ciudades argentinas, multitudes de personas se manifestaron ayer contra el Gobierno nacional, en plena pandemia por coronavirus.

La marcha de "#13S" fue convocada a través de las redes sociales bajo las consignas "Todos por la República" y "Todos a las calles".

En el Obelisco porteño los manifestantes portaron en su mayoría banderas argentinas, cacerolas y carteles con diversas consignas como el rechazo a la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, a la cuarentena obligatoria, a la prisión domiciliaria del empresario Lázaro Báez y a la reforma judicial, entre otras. "No le queremos dejar a nuestros hijos un país como Venezuela", gritaba una manifestante.

También hubo manifestaciones en la ciudad de San Juan, en la Quinta presidencial de Olivos (provincia de Buenos Aires), en el centro de Bariloche (Río Negro), de la ciudad de Córdoba, y en Rosario (Santa Fe). A su vez, se registraron manifestaciones en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y La Plata. Muchos de los manifestantes optaron por movilizarse con sus automóviles para respetar la distancia social. El "bocinazo" se hizo sentir con fuerza en las calles de la capital cordobesa.

Pasadas las 16, en las redes sociales comenzaron a viralizarse fotos y videos de la protesta y el hashtag "#13STodosALasCalles" se ubicó entre las principales tendencias de Twitter.

Uno de los puntos donde el reclamo se escuchó con fuerza fue en la Quinta presidencial de Olivos. Allí sobre la Avenida Maipú cientos de personas hicieron sonar sus cacerolas, cornetas o bocinas. Es el mismo lugar donde la semana pasada oficiales de la Policía Bonarense realizaron un sirenazo con los patrulleros para pedir aumento salarial. "¡Que se vayan todos!", gritaba una mujer desde la ventanilla de su rodado, estacionado frente a la quinta.

El epicentro ocurrió en el centro de la Capital Federal, con enormes filas de autos sobre la arteria de la avenida 9 de Julio que va hacia el sur. Sin banderas políticas, sino solo con los colores celeste y blanco. La gente comenzó a llegar minutos antes de las 16 y la desconcentración fue a las 18.30.

Dentro de la ciudad, hubo concentraciones en Belgrano, Villa Urquiza, Devoto. En Mar del Plata, la concentración se originó en Luro y Mitre, donde hubo caravana con bocina por las calles del centro. En Córdoba en tanto marcharon frente al Patio Olmos con banderas de Argentina, cacerolas y carteles. En Salta el foco fue frente al Monumento a Martín Güemes, mientras que Rosario se dio frente al Monumento a la Bandera.

La convocatoria comenzó a tomar fuerza el pasado sábado, cuando empezó a viralizarse en las redes sociales el hashtag #13STodosALasCalles.

Una de las personas que estuvo a los pies del Obelisco expresó: "Con respecto a las políticas sanitarias que se tomaron me parecen tremendas, muy por el contrario a lo que pasa en otros países. Nos decían que cuidaban nuestra vida pero tenemos más de 10 mil muertos" por coronavirus.

En las redes sociales miles de usuarios compartieron sus reclamos contra el Gobierno: "Por la República", "Por la Constitución Nacional, la libertad y la justicia", "No a la liberación de presos K", "Contra la impunidad y la corrupción", entre otras consignas.

Muchos de los manifestantes optaron por la opción de reclamar desde el interior del vehículo, sin salir y así evitar todo tipo de posibilidad de contagio.

Desde Mendoza, otro de los puntos donde se repitió la convocatoria, un hombre de 66 años decía al canal de noticias TN: "No me banco más la impunidad. No la soporto más. Estoy cansado de todo esto". Jorge, un usuario de la red social Twitter, destacaba: "Hoy, otro banderazo y seguiremos hasta volverlos a sacar del poder a puro voto".

La última manifestación de estas características se produjo el 17 de agosto, feriado por el fallecimiento del Gral San Martín, cuando se multiplicaron las movilizaciones en todo el país en rechazo al gobierno de Alberto Fernández y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia por el coronavirus. La convocatoria, que surgió en las redes sociales bajo el hashtag #17A provocó manifestaciones, al menos, en diez provincias.

Macri advierte una "presión indignante"



El expresidente Mauricio Macri acusó al Gobierno nacional de "desplegar" un "ataque sistemático" a la Constitución.

En una columna publicada en el diario La Nación, Macri dijo que "las autoridades al frente del

Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución", para "poder gobernar sin límites".

Menciona entre esas intenciones buscar vulnerar el "equilibrio de los poderes del Estado" en el Congreso, al pretender "condicionar al Poder Judicial con una reforma que ya tiene media sanción", "debilitar" los organismos de control del Estado y "retroceder" en el federalismo al buscar "condicionar" a los gobernadores de las provincias con el envío de fondos, lo que dijo "fue coronado con la reciente e indignante presión al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Horacio Rodríguez Larreta.

Retroceso para los correntinos



Las localidades correntinas de San Roque, Bella Vista e Ituzaingó pasaron en las últimas horas a fase 1 de la cuarentena, para cumplir aislamiento social, preventivo y obligatorio, ante la aparición de casos de coronavirus, informó ayer el gobernador Gustavo Valdés.

A partir de la aparición de un caso positivo y de la muerte de una persona que tenía diagnóstico de coronavirus, en la ciudad correntina de Ituzaingó el gobierno provincial dispuso el pase a fase 1 con cierres de comercios no esenciales y restricciones a la circulación. En esa localidad, distante 227 kilómetros de la capital de Corrientes, el intendente Eduardo Burna dio a conocer que un hombre mayor de edad murió ayer con diagnóstico de Covid-19 y otra persona resultó contagiada, por lo que se dispuso el aislamiento total por el periodo de 72 horas. Asimismo, anoche el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, comunicó que su comuna pasó a fase 1.