La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que a partir de las 0 horas de hoy sábado los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consiste en un aporte extraordinario de 10.000 pesos, cuyo trámite haya sido aprobado, podrán entrar en la página web del organismo para ingresar su número de cuenta bancaria y su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y, de esta manera, acceder al cobro de este beneficio. Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.

"De esta manera, se activará la operación para que se proceda a la acreditación de la ayuda extraordinaria y el cobro de la misma en su cuenta", explicó la Anses mediante un comunicado.

El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.

En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, Anses informó que "podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana". A comienzos de la próxima semana se precisará la fecha de cierre para este trámite.

La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.

El organismo informó además que dará a conocer en los próximos días el cronograma de pagos del IFE con todas las fechas y opciones de cobro. Por otra parte, y terminado el pago del Ingreso Familiar a los solicitantes ya aprobados, la Anses abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados, por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.

La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría "C" o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo. Tampoco se incluye a quienes cobran jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); o planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo. Télam

Requisitos indispensables

Es necesario tener en cuenta que el bono de $10.000 se asigna por familia y no por individuo. Esto significa que si dos personas que convivieron en el pasado y hoy están en hogares diferentes piden el subsidio, se puede dar algún conflicto que rechace la solicitud. No tener el DNI actualizado puede ser una traba a la hora de cobrar. Por último, es importante saber cómo cobrar el bono si no se posee una cuenta bancaria. Una posibilidad es el sistema "Punto Efectivo" de la red de cajeros automáticos Link, que permite extraer dinero sin usar tarjeta. Otra manera de hacerse del bono es a través de la red de sucursales del Correo Argentino. De lo contrario, las billeteras virtuales. Es necesario ser argentino nativo o naturalizado y residente con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.