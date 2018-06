El informe del Indec sobre la tasa de desempleo del primer trimestre de 2018 trajo buenas noticias para San Juan ya que aquí la desocupación bajó del 5,9 por ciento al 4,7 por ciento interanual, es decir, comparada la última medición con el primer trimestre de 2017. Y si se compara entre el primer trimestre 2018 y el último trimestre de 2017, el desempleo casi no tuvo variantes al pasar el 4,8% al 4,7.



A nivel nacional, en cambio, la tasa de desocupación se colocó en el 9,1% al término del primer trimestre del año, apenas por debajo del 9,2% de igual período del 2017. Pero creció con fuerza -del 7,2 al 9,1- si se compara estos datos con los del trimestre anterior, es decir, el último de 2017. Es decir, que hay 1.183.000 personas en todo el país que no tienen empleo, mientras 1.997.000 están subocupados.



Si se traspolaran las cifras al total de la población, más de cuatro millones de personas tienen problemas de empleo en la Argentina.



En tanto, la subocupación demandante, entendida esta como la gente que trabaja hasta 35 horas semanales, pero quieren trabajar más, subió a 6,8% al término del primer trimestre, frente al 6,6% del año anterior, mientras que la no demandante bajó al 3% desde el 3,3% del 2017.



En tanto, el trabajo sin descuentos jubilatorios, considerado como "trabajo en negro" subió al 33,9% entre enero y marzo de este año, frente al 33,3% de igual período del año pasado.



Con respecto a la población desocupada, el Indec dio cuenta que se observa que el 25,8% y el 25,5% de las personas desocupadas son mujeres y hombres de hasta 29 años, respectivamente. Además, entre las mujeres y hombres de 30 a 64 años, los desocupados son el 23,3% y el 21,3%, respectivamente.



Con respecto al tiempo de búsqueda de empleo, el Indec observó que el 39,3% de los desocupados busca empleo desde hace más de 1 año, otro 26,1% indicaron un tiempo de búsqueda de empleo de 1 a 3 meses, seguido por un 13,9% de desocupados cuyo tiempo de búsqueda fue de 3 a 6 meses.



Entre las ciudades con mayor nivel de desocupación se registran Rawson-Trelew 12,5%, Gran Buenos Aires 11,3%; Córdoba 10,3%; Bahía Blanca 9,8%; Resistencia 9,4% y Rosario 9,2%.



Por contrapartida, las ciudades con menor nivel de desocupación fueron San Luis con el 1,9%; Formosa y Posadas, ambas con 2,8%; La Rioja 3,7%; Santiago del Estero 3,9% y Paraná 4,2%.



El total de conglomerados de más de 500.000 habitantes registró una tasa de desocupación del 9,9% y las que tienen menos de esa cifra, el 5,8%.



El Indec relevó 31 conglomerados urbanos, con una población de 27,7 millones de habitantes, de los cuales 12,9 millones se encuentran en condiciones de trabajar, y entre ellos, 1,9 millones están desocupadas.



Aproximadamente el 40% de los ocupados del total de aglomerados urbanos relevados se concentran en tres ramas de actividad: el 18% de los empleados se dedican al comercio, el 11,7% trabajan en la industria manufacturera y el 10,7% se desempeñan en servicios financieros, de alquiler y empresariales. Luego, se suma un 8,6% de ocupados en la construcción; el 8,6% de ocupados en la administración pública, defensa y seguridad social; y un 8,1% de ocupados en el sector de enseñanza. Además, el servicio doméstico representa el 7,3% de los ocupados.



Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1 % en el 2do trimestre de 2002, luego del estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales.

>> Los datos que explican la suba



En comparación con el trimestre previo la oferta laboral se elevó en 114 mil personas, pero la demanda, afectada por la estacionalidad negativa de la actividad agregada, por el contrario, se redujo en 143 mil. De ahí que la legión de desocupados se acrecentó en 257 mil personas, equivalente a casi 2% de la población económicamente activa. En términos de personas involucradas el resultado fue negativo en 44 mil personas, porque de los 454 mil nuevos participantes, lograron su objetivo de emplearse 410 mil.