La tasas de desempleo fue de 11,7% al término del tercer trimestre del año, lo que representó un incremento de dos puntos porcentual respecto al 9,7% de igual período de 2019, aunque se anotó una baja de 1,4% respecto a segundo trimestre 2020 cuando impactaron con mayor fuerza las medidas de aislamiento por el coronavirus y la tasa se disparó al 13,1%.

Según el informe del Indec, en San Juan el desempleo del tercer trimestre de 2020 marcó un 6,6%, casi la mitad menos que la tasa a nivel nacional, pero más del doble de alta con respecto al tercer trimestre de 2019 cuando la provincia se ubicó como la segunda con menor desempleo en el país con 3%.

A nivel nacional, el Indec precisó que en el tercer trimestre del año la tasa de desocupación demandante -que comprende a las personas que trabajan hasta 35 horas por semana y que buscan otro empleo- fue de 8,1%, con una caída de 1,4 puntos respecto al 9,5% del tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, la población no demandante -las personas que no salen a buscar trabajo- trepó al 5,3%, al sumar dos puntos porcentual frente al 3,3% de un año atrás. Por eso, el Indec dice que el desempleo afecta a 1,4 millones de argentinos, pero si se suma a quienes no tienen trabajo, pero que tampoco lo buscan, esa cifra trepa a 2 millones de desocupados en el país.

En lo que respecta a la tasa de actividad, al cierre del tercer trimestre se ubicó en 42,3% de la población, con un crecimiento de 3,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.

Más allá de esta mejora, el cotejo interanual marcó que la tasa de actividad se encuentra 4,9 puntos porcentuales por debajo de la del tercer trimestre de 2019.

El Indec dio cuenta el miércoles que la actividad económica en el tercer trimestre de este año estuvo 10,2% por debajo de igual período del 2019, pero un 12,8% por sobre abril-junio de este año, cuando operó con mayor firmeza la cuarentena para combatir la Covid-19.

En lo que respecta al informe dado a conocer ayer, la dependencia oficial señaló que si bien la tasa de empleo (TE) la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- subió 4 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, para alcanzar al 37,4%, en el cotejo interanual se verificó una baja de 5,2 puntos porcentuales.

"La recuperación de la población ocupada respecto del trimestre anterior fue mayor para los trabajadores por cuenta propia que en el tercer trimestre representaron el 25% y para los asalariados sin descuento jubilatorio", destacó el Indec.

De acuerdo con la rama de actividad de la ocupación principal, la recuperación fue mayor en los sectores que más cayeron en el segundo trimestre de 2020, en los que se destacaron Hoteles y restaurantes y la Construcción, los rubros más afectados por las medidas de aislamientos implementadas para morigerar el avance del coronavirus.

Los más y los menos



Por regiones o grandes centros urbanos, el Gran Buenos Aires registró al cierre del tercer trimestre 2020 el nivel más alto de desempleo, con el 13,8%.

Los municipios del Gran Buenos Aires marcaron un 14,8%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tuvo 10,4% de desocupación. También se ubicaron por encima de la media de 11,7%, el Gran Córdoba (14,3%), Concordia (13,8%), Mar del Plata (12,2%) y Río Cuarto (12.2%). En tanto, las ciudades con menor tasa de desocupación fueron Comodoro Rivadavia (2,2%), San Luis (2,5%), Río Gallegos (3,1%), Viedma-Carmen de Paragones (3,4%).