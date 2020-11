A través de un video, Mariano Guillermo García denunció que medio millón de pesos "se les fueron de las manos" y que los panales quedaron "derretidos y sofocados" por la desidia del Gobierno al frente de Alberto Rodríguez Saá.

"Ahora estoy parado en un campo en Rio Cuarto, a la sombra, porque los núcleos se me están muriendo, miren esa pared de abejas. Les tuvimos que abrir porque están asfixiadas. La que no murió, sufrió un montón de calor", dijo a la par que mostraba cómo los insectos volaban, mientras otros permanecían sobre las cajas.

Contó que todo comenzó en el ingreso a en San Luis. "Veníamos con este cargamento de 200 núcleos, en el retén de Desaguadero nos pararon y nos tuvieron cuatro horas esperando para poder salir", comenzó.

Y agregó que, además, después "se le pinchó una rueda a la Policía, vino otro móvil que no tenía combustible y tuvo que cargar. Estuvimos 6 horas para algo que requiere 2 horas".

Los apicultores mueven sus colmenas con el fin de aprovechar las mejores temperaturas, ya que el clima repercute enormemente en la flora apícola, es decir en la floración que es de interés económico para esta actividad.

Pero para que esta operación se lleve con éxito, el traslado sólo puede durar unas horas.

"Los apicultores hacemos este traslado de noche. No nos dejaron avanzar, teníamos todos los permisos. Perdimos la carga... no sé quién se hace cargo de esto. Hay 500 mil pesos que se me han ido de las manos", concluyó.