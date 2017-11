Prefectura Naval detuvo al exvicepresidente Amado Boudou porque para la Justicia no pudo justificar el enriquecimiento de su patrimonio. También quedó preso su amigo y socio José María Núñez Carmona. Los dos fueron esposados en sus casas de Puerto Madero y son trasladados por Prefectura.

El exministro de Economía enfrentó esta semana la audiencia del juicio oral por el caso Ciccone, pero la orden de detención es por otra causa: la de enriquecimiento ilícito.

La semana pasada, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que Boudou justifique el origen de 80 mil dólares, la compra de un departamento a su ex novia y el patrimonio de Núñez Carmona.

El "requerimiento de justificación de bienes" fue ante el juez federal Ariel Lijo. Para el fiscal, "se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, se adquirían bienes y acciones, procurando mostrar una capacidad económica previa que justifique las operaciones realizadas".

El fiscal le pidió explicaciones sobre "las inconsistencias" detectadas en unos 80 mil dólares de los cuales no está claro su origen, los 120 mil dólares con los que se adquirió el departamento de la periodista Agustina Kämpfer mientras estuvieron en pareja y los fondos con los que su amigo y socio Núñez Carmona compró una serie de bienes.

Precisamente, Boudou y Núñez Carmona están sentados en el banquillo en el marco del juicio oral por el caso Ciccone, en donde se sospecha que a través de la sociedad The Old Fund se quedaron con la imprenta quebrada, con la ayuda de un plan de pagos especial que autorizó la AFIP.

Lijo no sólo investiga el crecimiento patrimonial de Boudou, sino también de allegados como su hermano Sebastián, Kämpfer, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, el monotributista que figuraba a cargo de The Old Fund, además de otras personas y empresas.

El juez ordenó un análisis sobre los bienes de todos los acusados al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que duró más de dos años.Fue en ese marco en que el fiscal advirtió "diferentes cuestiones que hacen a la dudosa forma de manejar los registros patrimoniales tanto de las personas físicas como las jurídicas".