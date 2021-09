Diego Santilli, principal precandidato a diputado nacional de “Es Juntos” en la provincia de Buenos Aires, cerró este jueves su campaña electoral con duras críticas al gobierno nacional y con el vaticinio de un triunfo.

Santilli tiene doble competencia: enfrentará a Facundo Manes en la Primarias de “Juntos” y medirá fuerzas con los candidatos de otros espacios, entre ellos los que integran la lista oficialista encabezada por Victoria Tolosa Paz.

El ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, principal armador de las listas del PRO para estas elecciones legislativas, quien lo antecedió en el uso de la palabra. La militancia lo recibió al ritmo de “Horacio Presidente”, pero el funcionario hizo señas con su mano para que cambiaran de canción.

También hablaron en el escenario principal el anfitrión, el intendente Julio Garro; el intendente de Vicente López, Jorge Macri; la diputada nacional Graciela Ocaña; el ex senador Miguel Ángel Pichetto; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien expuso un duro discurso.

A diferencia de lo que sucedió ayer en el acto de cierre de la Capital Federal, el ex presidente Mauricio Macri no estuve presente. Tampoco se vio a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que este año competirá en las PASO porteñas.

En su discurso, Santilli apuntó contra “un gobierno que liberó a miles de delincuentes y encerró a los ciudadanos”, “un gobierno que cuando vino la vacuna se adelantó en la fila” y “un gobierno que deja a los argentinos empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”.

“El Colo” convocó a su militancia con el objetivo de “desarrollar el futuro y las oportunidades”. “Este domingo tenemos que decirle basta a la improvisación, a que te reten, al maltrato, a que no te escuchen”, se despidió. Y completó: “Este domingo vamos a votar por más educación, más trabajo, más oportunidades, más seguridad, vamos juntos, vamos a ganar”.

Santilli tomó la palabra en el acto después de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño. “Terminamos una linda etapa, la primera etapa. Una etapa donde estuvimos cerca y en la que recorrimos más de 80 municipios, muchos kilómetros. Pudimos hablar con comerciantes, con pymes, con docentes, con alumnos, con familias víctimas del delito. También con familias que perdieron a familiares por el coronavirus”, comentó el precandidato al abrir el discurso y en una suerte de primer análisis de lo que fue la campaña de cara a las PASO.

Según comentó Santilli en su discurso, la pandemia dejó dos maneras de resolver problemas. “Por un lado, un gobierno que improvisó, que con su soberbia avasalló todo. Los dejó a los chicos un año y medio sin clases. Un gobierno que liberó a miles de delincuentes, encerrándonos a los ciudadanos en nuestras casas. Un gobierno que aprovechó la pandemia y en la crisis económica, aumentó 16 impuestos y creó tres impuestos más”, comentó a modo de crítica al oficialismo. “Un gobierno, que cuando vino la vacuna, se adelantó en la fila. Un gobierno que nos deja en la Argentina que estamos hoy, estancados, empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”, agregó.

“Por el otro lado, otra forma de decir las cosas: escuchando, entendiendo, trabajando con profesionalidad, con datos, un equipo. Un equipo de gobernadores, intendentes, legisladores, que escucharon, que se pusieron al hombro, que trabajaron y que lucharon por abrir las escuelas. Que lucharon por defender el derecho a aprender y que no pararon un minuto hasta que todos los chicos estuvieran en las escuelas”, detalló Santilli, quien el domingo apunta a ganar la interna de “Es Juntos”.

“Es un equipo que aplicó cada vacuna que recibió, sin privilegios, haciendo la fila y esperando su turno”, insistió. “La pandemia nos mostró que no tenemos por qué resignarnos, que hay otra forma de hacer las cosas y que hay otra manera de encarar los problemas. Que hay que enfrentarlos y que hay que resolverlos. Hay otra manera y la provincia necesita hoy ese cambio”, sostuvo el ex vicejefe de Gobierno porteño.

Entre los oradores, antes de Santilli y Rodríguez Larreta, estuvo Jorge Macri, intendente de Vicente López. “Sé que hay mucha gente enojada, frustrada, desencantada. No es un momento para bajar los brazos. El domingo no es un día para quedarnos en casa. Es un día para participar”, comentó el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, quien a su vez fue el único en el acto en mencionar a Mauricio Macri, ex Presidente.

En sus palabras, Santilli también se refirió a su proyección de país: “Somos un país donde queremos trabajar, aprender, vivir seguros, vivir en paz. El trabajo te da de comer, el trabajo te viste, te da techo y te da dignidad. Por eso no hay que perder un minuto. Hay que defender a cada pyme y a cada comercio que están temblando y tienen miedo de caerse”. “Por eso voy a proponer prolongar la moratoria hasta diciembre de 2022 y generar créditos específico y accesibles para las pymes y los comercios”, anunció el precandidato. A su vez, se refirió a su intención de trabajar para impulsar el trabajo para jóvenes y también en el área de la educación y seguridad.

“Este domingo está en juego qué país queremos. Este domingo tenemos que decir basta”, sentenció Santilli en el final de su discurso.