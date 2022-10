La justicia dispuso hoy las detenciones de tres integrantes del espacio Revolución Federal; entre ellos su líder, Jonathan Ezequiel Morel, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre otros funcionarios, informaron hoy fuentes judiciales.



Además de Morel, que fue apresado en la ciudad entrerriana de Paraná, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

A las detenciones las llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez Marcelo Martínez De Giorgi. El caso se había iniciado por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Agustín Rossi.

La denuncia de la AFI se basa en varias horas de conversaciones grabadas de los miembros de Revolución Federal en redes sociales, más precisamente en Twitter Spaces, una plataforma que permite a todos los usuarios unirse a foros para escuchar charlas de expositores.

En una de esas charlas, realizada el 26 de octubre pasado, Morel -según la agencia de espías- incitaría a matar a Cristina Kirchner.

"Una de las cosas que dice este señor Morel es justamente lo que termina sucediendo. Dijo 'no lo hago yo porque me conocen los de La Cámpora, sino me iría a cantar seis o siete días la marcha peronista y después la ejecuto'. Se trata de miradas profundamente antidemocráticas, que hacen apología del uso de la violencia y la criminalidad", sostuvo el interventor de la AFI, a radio El Destape.

“Los políticos no entienden que yo puedo estar muy enojado”, expresó Jonathan Morel, que forma parte del grupo que escrachó la Casa Rosada.

Ahora esa denuncia deriva en las detenciones de estos tres integrantes del grupo y no se descarta que pueda haber más apresados en las próximas horas, según trascendió desde Tribunales.