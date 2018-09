Manifestaciones. En varios puntos de la ciudad de Buenos Aires se registraron manifestaciones de docentes y estudiantes.

Cuatro de los seis gremios de profesores universitarios aceptaron ayer la propuesta oficial y firmaron con el Gobierno nacional un acuerdo de mejora salarial de 25%, en promedio. El aumento es "remunerativo y no bonificable" y la propuesta incluye dos cláusulas de revisión que se harán en diciembre y febrero.



Pese al acuerdo, desde San Juan, el secretario adjunto del gremio docente UDAP ratificó el paro para el próximo jueves 13 de septiembre. Los sindicatos Conadu, UDA, FAGDUT y FEDUN aceptaron la propuesta salarial. Los representantes de CTERA se llevaron la propuesta y dijeron que van a contestar la semana que viene. El único gremio que rechazó la oferta ayer fue Conadu Histórica, y ratificó un paro para la semana que viene.



La oferta de Educación incluye una suba salarial de 24% para los cargos de titulares, de 25% en el caso de los adjuntos, de un 25,5% para los jefes de trabajos prácticos, y de 26% para los ayudantes, porcentajes que se verán reflejados ya en los haberes de octubre.



Desde la cartera educativa, difundieron la oferta brindando ejemplos de casos testigo. Según las cifras oficiales, un profesor titular con dedicación exclusiva y antigüedad máxima pasa de un salario bruto de $73.490,79 hasta $91.128,57 en octubre. Un profesor adjunto con dedicación semiexclusiva y 15 años de antigüedad pasa de $22.265,58 hasta $27.831,98. Mientras que un profesor adjunto con dedicación semiexclusiva inicial pasa de $15.716,88 hasta $19.646,10.



"Estamos muy satisfechos. Ahora no hay lugar para paros de Conadu Histórica", remarcó el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, tras la reunión paritaria realizada en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa.



Como sucede en los últimos años, la Conadu Histórica decidió rechazar la propuesta. "Rechazamos porque incluye sumas fijas que no forman parte del básico, siendo esto un retroceso de más de 13 años, y porque no incluye cláusula gatillo", sostuvieron en un comunicado. El gremio continuará de paro toda la próxima semana, desde el 10 al 15 de septiembre. Será la quinta semana consecutiva de huelga, aunque con el acuerdo, se espera que pierda adhesión.



Por su parte, el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, afirmó que "nos vamos a estar movilizando el 13 de septiembre, junto a CTERA", según publicó ayer el diario Perfil.



Además, en diálogo con tn.com.ar, desde la Conadu aclararon que a pesar de este avance, la lucha de los gremios continúa por la "crisis presupuestaria", otro de los reclamos que quedaron en el tintero de las negociaciones. En ese sentido, confirmaron que la movilización y el paro previsto para el próximo 13 de septiembre sigue en pie. En medio de este conflicto, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires dieron clases públicas en frente de los establecimientos.