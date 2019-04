El dólar minorista bajó ayer 64 centavos o 1,48% y cerró a $42,647 promedio, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó con la venta de U$S 60 millones por día hasta fin de año -a través de dos subastas diarias-, con miras a financiar las necesidades del Tesoro en moneda nacional y generar un clima de menor volatilidad cambiaria.

En la primera licitación de U$S 30 millones el precio promedio fue de $41,55, mientras que en la segunda -por el mismo monto- la cotización media se ubicó en $41,6538. Las divisas que el Central puso a disposición son parte de los U$S 10.800 millones correspondientes al cuarto desembolso del crédito stand by por U$S 57.100 millones, acordado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, explicó que la respuesta del mercado ante la venta de dólares del Tesoro "fue positiva dada la estabilidad cambiaria que vivimos esta jornada".

Sin embargo, Wechselblatt advirtió que la cantidad de dólares que se subastan "es irrisoria si llegara a haber una corrida cambiaria". Mauro Mazza, analista de research de Bull Market Brokers, detalló que "entre Hacienda y los embarques de aceite y harinas de soja se liquidaron unos U$S 170 millones. Hoy el mercado pasó de tener un faltante a un excedente de unos US$ 80 millones".