Este domingo, una triste noticia conmocionó a la provincia de Misiones. Este sábado, un bebé de tan solo cuatro días de vida murió por coronavirus y se transformó en la víctima más joven de la provincia y del país. No habían podido vacunarlo al tener menos de tres años.

Según informaron las autoridades sanitarias locales en su último parte médico, el pequeño falleció a causa de una falla multiorgánica en el Hospital Samid de Eldorado. La mamá, quien es oriunda de Puerto Iguazú, todavía se encuentra internada tras el parto y transitando la enfermedad.

Funcionarios del área sanitaria creen que fue ella quien contagió al pequeño, ya que los resultados de sus estudios todavía estarían arrojando positivo y la mujer no se había vacunado. No precisaron si forma parte de los denominados grupos antivacunas o si tuvo alguna otra razón para no hacerlo.

El bebé, quien había nacido prematuro, presentó fallas cardíacas y renales a poco de nacer. Se trata del sexto caso de fallecimiento pediátrico de Misiones a causa del Covid, y sería el primero en el que el contagio se hubiera producido a través de la madre.

