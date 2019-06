Un duelo de estilos más se suma para el 2019 y esta vez el escenario fue la apertura de la Cumbre Global de Discapacidad 2019. Juliana Awada versus Michelle Bolsonaro. La primera dama argentina se enfrentó al duelo fashionista con la primera dama brasilera eligiendo la misma paleta cromática: los colores neutros. Awada optó por el negro con accesorios en rojo y Bolsonaro el gris combinado con el negro.

La diseñadora Maureene Dinar y la asesora de imagen Gabriela Gurmandi opinaron sobre la elección de las primeras damas para este día.

"Es un tapado kimono, súper tendencia con cuello dobloe aviador en estampado Príncipe de Gales con dibujos más grandes, de corte recto sostenido por un cinturón dejando ver el vestido negro debajo, creando un look sobrio y serio", comenta sobre el look de Michelle Bolsonaro la diseñadora Maureene Dinar.

Sobre el look de Juliana Awada, la diseñadora apunta: "Juliana prefirió un vestido más fresco con línea amplia, también tendencia donde marca su cintura. Con estampado de estrellas blancas, ruedo irregular, mangas 3/4 y cuello "Niki"- también llamado, a la base-".

"Acorde e impecable como siempre . Los Stilettos a tono con el clutch . El largo Midi y asimétrico le da un look no tan formal", opinó Gabriela Gurmandi sobre Awada, mientras que para la opción elegida por su par brasileña agregó: "A Michelle Bolsonaro no la favorece la forma y parecería que es un talle más de el que le corresponde. El largo esta bien".

La primera dama argentina completó su look con accesorios en color rojo. Optó por un clutch de cuero y unos zapatos de gamuza en el mismo tono. Su invitada, el único accesorio que lució para complementar el outfit fue un pequeño colgante dordo.

Para los beauty looks, las primeras damas optaron por peinados similares. Semirecogidos. Awada, la media cola con ondas, mientras que Bolsonaro elevó su flequilló como jopo y lacio a los costados. El maquillaje de ambas fue sobrio y resaltaron los ojos con abundante máscara de pestañas, sin la elección de un labial llamativo. Correcto para un evento diurno.