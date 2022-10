Mauricio Claver-Carone, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calificó al gobierno de Alberto Fernández como una “pandilla de tres amigos”, al hablar de la conflictiva relación que mantuvo con los representantes argentinos durante su gestión al frente de la institución financiera.

El funcionario estadounidense, desplazado en septiembre tras una investigación interna que él rechaza, dijo que en los tres años que trabajó con Fernández como presidente, no tuvo ninguna conversación sobre cómo ayudar al país. “Siempre fueron sobre cómo conseguirle trabajo a Gustavo Beliz”, ex secretario de Asuntos Estratégicos y antecesor de Sergio Massa en la Asamblea de Gobernadores del BID.

Según contó Claver-Carone en entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, en un momento él mismo intentó ascender a un argentino -al que describió como apolítico y muy capaz y prefirió no nombrar- pero no hubo interés en el gobierno de Fernández. “Ellos se habían empeñado con Gustavo Beliz. Le dije que hay un argentino que no es político, que es muy capaz. Me dijo ‘no me importa, si no es uno de los míos’. Se abstuvieron. Eso fue muy chocante, no lo entendí”, relató el norteamericano.

Respecto a un posible freno a las líneas de crédito para el país, respondió: “Es sentido común. Cómo voy a frenar lo que nunca se ha conversado conmigo”.

“Es mi deber como presidente del Banco apoyar a Argentina, con un plan que sea cohesivo, ni siquiera coherente. Sergio Massa fue el primer adulto que tuvo esa conversación conmigo. Respondí, como debería ser. Pero si por dos años se pasan con esos juegos políticos, en vez de pensar cómo ayudar a la Argentina, en vez de a los tres amigos de la pandilla…”, comentó.

El funcionario de origen cubano dijo que en su trato con los representantes argentinos “fueron plenamente deshonestos” desde el inicio. “Desde la toma de posesión vemos completamente síntomas de deshonestidad en sus manejos. Luego lo vemos constantemente en el Banco. Dividieron la manera para que Gustavo Beliz tenga un protagonismo, dividieron el manejo económico. Nunca conocí a (Martín) Guzmán”, agregó.

En cuanto al panorama del BID tras su salida, advirtió que la institución está siendo desnaturalizada y puede convertirse en un “banco de la Celac” (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). “Ahora que los latinoamericanos, siendo que él y su grupo van a tener control del banco, van a poder financiar las políticas de ese grupo del nuevo Socialismo del Siglo XXI. Va a ser el banco de la Celac”, declaró.

Según explicó, su intención fue la de modernizar al banco “para ser un reflejo de 2022 y no de 1959 cuando fue creado”.

“Si lo modernizamos, Argentina iba a ser el reflejo de lo que desafortunadamente, debido a una racha de malos gobiernos, ha llegado a bajar, iba a perder poder. Eso es lo que desesperadamente quería agarrarse Alberto Fernández y su grupo. Van a convertir al BID en el banco de la Celac. Vamos a perder esta oportunidad el enfoque de las reformas”, alertó Claver-Carone.

Claver-Carone también fue consultado sobre el rol del Fondo Monetario Internacional y si es que considera que Kristalina Gueorguieva está siendo bondadosa con el país. “El programa actual es el peor programa habido y por haber, no tiene condiciones. Lo más preocupante es que el gobierno no puede ni cumplir con esas metas inexistentes. Es un contraincentivo de las reformas estructurales necesarias. Latinoamérica y Argentina en particular no quieren desarrollarse”, analizó. En ese marco, dijo que el FMI no debe ser un concurso de popularidad.