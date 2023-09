El Senado de la Nación realiza esa tarde una sesión especial para tratar los proyectos que modifican el Impuesto a las Ganancias y la Ley de Alquileres y los acuerdos para la designación de 33 funcionarios en el Poder Judicial, entre los que figuran la camarista de Casación Ana María Figueroa, cuyo retiro fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria.



La sesión comenzó a las 14.16, con la presencia de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.



Ayer, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, señaló que en la sesión de hoy se vivirá "un día histórico" porque el Congreso "va a derogar definitivamente la cuarta categoría" del Impuesto a las Ganancias, al encabezar un multitudinario acto con trabajadores, estatales y petroleros en la ciudad de Plottier, Neuquén.



El proyecto sobre Ganancias, enviado por el Poder Ejecutivo, crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.



"Será un día histórico. Yo voy a poder decir con tranquilidad que en mi Gobierno ningún trabajador va a pagar el Impuesto a las Ganancias", remarcó ayer Massa en un acto que contó con una fuerte presencia sindical.



El oficialismo aspira a que la Cámara alta le dé sanción definitiva a la modificación al Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que sea inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo y pueda comenzar a entrar en rigor con los salarios de octubre.



Fuentes cercanas a Massa indicaron que existe la posibilidad que el ministro asista esta tarde a la Cámara alta cuando se vote la ley que elimina la cuarta categoría de Ganancias para los trabajadores asalariados.



En tanto, desde el despacho la Vicepresidenta especulan con la visita del funcionario para el momento de la votación, que tendría una reunión previa en el despacho de la exmandataria y titular del cuerpo.



Además, el Senado pondrá en discusión el proyecto para modificar la Ley de Alquileres, que también llegó de Diputados pero que volvería a la Cámara baja en segunda revisión tras los cambios introducidos a la iniciativa en el dictamen de mayoría que se votó en comisión.



El proyecto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.



Entre otros asuntos, se prevé que también estarán en el temario de la sesión de esta tarde los proyectos que crean las universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires; del Delta, de Pilar y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y de Río Tercero, en Córdoba, que ya cuentan con media sanción de Diputados.



De acuerdo con lo previsto, el primero de los temas de la sesión será darle acuerdo a decenas de funcionarios judiciales, entre los que se cuenta el pliego para que la camarista Figueroa pueda continuar en su cargo, luego de cumplir los 75 años.



La funcionaria, que debía fallar en la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran investigados Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, entre otros, fue separada de su cargo por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que la camarista debía dejar su rol por haber cumplido 75 años y no contar aún con el acuerdo del Senado para la extensión de sus funciones cinco años más.



Ese asunto es el que mantiene trabado el trabajo en el Senado desde abril, ya que el oficialismo no logró contar con el quórum necesario ante la negativa de Juntos por el Cambio (JxC) y de Unidad Federal (UF), conformado por peronistas disidentes, para darle el acuerdo a Figueroa con el propósito que ejerza el cargo cinco años más, como lo dispone la Constitución.



Un rato antes de que comenzara la sesión, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra Gutiérrez, rechazó un amparo que solicitó que el Senado no trate en sesión especial el pliego de la jueza.



El recurso fue presentado por el abogado porteño Pedro Andereggen, en su condición de ciudadano y letrado, solicitando "se deje sin efecto la convocatoria a sesión especial para el día de la fecha".



Para fundamentar su pedido, Andereggen argumentó que el trámite parlamentario constituye un acto de "ilegalidad manifiesta" y "lesivo para instituciones básicas de la República, al poner en riesgo inminente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la división de poderes del Estado Federal".