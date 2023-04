Tras la fuerte corrida del dólar blue del martes negro, ayer la divisa en el mercado paralelo tocó un nuevo récord y por primera vez superó los $420, en otra jornada de subas de distintas cotizaciones de dólar y con el contado con liquidación (CCL) en 436 pesos. Pero hubo un dato clave que prolongó la incertidumbre del mercado: hubo liquidación cero de los agroexportadores, lo que implicó un freno al dólar soja -el salvavidas de turno del Gobierno- que golpeó las arcas del Banco Central que tuvo que salir a vender casi $200 millones cuando venía de una racha compradora de 5 jornadas consecutivas.

De esta manera se prolongó la tensión en el mercado luego de los rumores de salida de Sergio Massa del Palacio de Hacienda y apuntaban al jefe de asesores del Presidente, el empresario Antonio Aracre, como su reemplazo, pero que tras la furia de Massa, finalmente fue él el que terminó eyectado intempestivamente del Gobierno.

Ante el inesperado freno al goteo de billetes verdes que aporta el dólar soja por la nula actividad de los productores y agroexportadores, el Ministerio de Economía salió a culpar a los rumores de devaluación por una jornada con cero liquidación de divisas.

La versión tres del dólar soja comenzó a regir la semana pasada, con algo de demora, y hasta el lunes había conseguido poco menos de U$S 1.000 millones. Pero se frenó el martes y ayer.

Aunque el freno de la liquidación de soja es momentáneo ya que hoy el mercado volvería a operar, en Economía, el entorno de Massa salió ayer a culpar de la crisis con el dólar a los rumores que el mercado cree que llegaron como 'fuego amigo' desde la propia Casa Rosada e incluso del Banco Central.

Están convencidos de que las cerealeras suspendieron la liquidación por una supuesto paper, atribuido a Aracre, que incluía una devaluación de 60 por ciento y desdoblamiento cambiario. Las mismas versiones aseguraron que el ex Syngenta era el señalado por la Casa Rosada para reemplazar a Massa. Y aunque se cree que el ministro salió fortalecido tras la pulseada política, ayer el rubro dólar soja no liquidó ni un solo dólar a $300 y el Banco Central tuvo que sacrificar reservas por US$ 197 millones. Así, no sólo sacrificó en una sola jornada un monto representativo del 9% de la tenencia neta de reservas (unos US$ 2.200 millones, según estimaciones promedio de mercado), sino que además amplió a unos US$ 250 millones la pérdida de reservas por intervenciones sobre el mercado que mantiene en lo que va del mes, rojo que ronda los US$ 3.250 millones en lo que va del año.

Para los analistas del mercado, el Banco Central 'sigue durmiendo la siesta' ya que no salió a subir las tasas de interés para descomprimir la presión sobre el dólar.

Sobre los motivos que están provocando el actual escenario, hay coincidencia en que no hay soja en el mercado para comercializar, como consecuencia de una campaña actual atravesada por la sequía. Por otro lado, los precios que están entre un 10 y 20% por debajo de lo que esperaban los productores, y se suma la incertidumbre en la que está inmerso el país. En este escenario de alta volatilidad, la escalada del dólar blue lo llevó a tocar un nuevo récord: el billete paralelo trepó otros $5 y cerró a $423 para la venta, tras dispararse $18 entre lunes y martes en las cuevas de la city porteña. De esta forma, la brecha con el oficial escaló hasta 94,5%. Y en algunas provincias llegó a los $430.

Caída de las acciones

El índice S&P Merval bajó ayer 3,12%, con lo que cortó ocho ruedas seguidas con ganancias. Y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cayeron hasta 8,2%.

> 'Hay funcionarios que no funcionan', dijo Wado

El reciente cimbronazo que llevó al dólar blue a los 423 pesos por unidad puso al rojo vivo la interna en el oficialismo y ayer el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, ratificó que en el Gobierno nacional existen 'funcionarios que no funcionan'.

De Pedro parafraseó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en 2020 se había referido de esa manera al ala albertista de su Gobierno. 'Hay un descontento generalizado de algunos sectores de la sociedad', reconoció Wado de Pedro.

El ministro agregó que 'después, el actual Gobierno, nuestro Gobierno, con la pandemia, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan' no logró evitar la 'desesperanza'. 'Pero a esos argentinos les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección para poder recuperar el espíritu del peronismo', afirmó.

Fue allí cuando los periodistas le consultaron si consideraba que aún existían en el Gobierno nacional "funcionarios que no funcionan" y De Pedro contestó: "Todavía estamos con deudas con un sector de la sociedad, así que sí, para mí sí".